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Украина. Вторая лига
07 июля 2023, 13:59 | Обновлено 07 июля 2023, 14:28
175
0

Стал известен календарь первого круга нового сезона Второй лиги Украины

ПФЛ обнародовала расписание матчей в третьем по силе дивизионе

07 июля 2023, 13:59 | Обновлено 07 июля 2023, 14:28
175
0
Стал известен календарь первого круга нового сезона Второй лиги Украины
ПФЛ

Профессиональная футбольная лига обнародовала календарь матчей чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги.

1 тур

06.08.2023

Рух–2 – Карпаты–2
Скала 1911 – Кудровка
Васт – Дружба
Нива – Звягель
Тростянец – Металлург–2
пропускает – Реал Фарма
Локомотив – ЮКСА
Кремень–2 – Чайка

2 тур

11.08.2023

Рух–2 – Скала 1911
ЮКСА – Кремень–2
Реал Фарма – Локомотив
Металлург–2 – пропускает
Звягель – Тростянец
Дружба – Нива
Кудровка – Васт
Карпаты–2 – Чайка

3 тур

19.08.2023

Скала 1911 – Карпаты–2
Васт – Рух–2
Нива – Кудровка
Тростянец – Дружба
пропускает – Звягель
Локомотив – Металлург–2
Кремень–2 – Реал Фарма
Чайка – ЮКСА

4 тур

27.08.2023

Рух–2 – Нива
Скала 1911 – Васт
Реал Фарма – Чайка
Металлург–2 – Кремень–2
Звягель – Локомотив
Дружба – пропускает
Кудровка – Тростянец
Карпаты–2 – ЮКСА

5 тур

02.09.2023

Васт – Карпаты–2
Нива – Скала 1911
Тростянец – Рух–2
пропускает – Кудровка
Локомотив – Дружба
Кремень–2 – Звягель
Чайка – Металлург–2
ЮКСА – Реал Фарма

6 тур

08.09.2023

Рух–2 – пропускает
Скала 1911 – Тростянец
Васт – Нива
Металлург–2 – ЮКСА
Звягель – Чайка
Дружба – Кремень–2
Кудровка – Локомотив
Карпаты–2 – Реал Фарма

7 тур

13.09.2023

Нива – Карпаты–2
Тростянец – Васт
пропускает – Скала 1911
Локомотив – Рух–2
Кремень–2 – Кудровка
Чайка – Дружба
ЮКСА – Звягель
Реал Фарма – Металлург–2

8 тур

17.09.2023

Рух–2 – Кремень–2
Скала 1911 – Локомотив
Васт – пропускает
Нива – Тростянец
Звягель – Реал Фарма
Дружба – ЮКСА
Кудровка – Чайка
Карпаты–2 – Металлург–2

9 тур

23.09.2023

Тростянец – Карпаты–2
пропускает – Нива
Локомотив – Васт
Кремень–2 – Скала 1911
Чайка – Рух–2
ЮКСА – Кудровка
Реал Фарма – Дружба
Металлург–2 – Звягель

10 тур

01.10.2023

Рух–2 – ЮКСА
Скала 1911 – Чайка
Васт – Кремень–2
Нива – Локомотив
Тростянец – пропускает
Дружба – Металлург–2
Кудровка – Реал Фарма
Карпаты–2 – Звягель

11 тур

06.10.2023

пропускает – Карпаты–2
Локомотив – Тростянец
Кремень–2 – Нива
Чайка – Васт
ЮКСА – Скала 1911
Реал Фарма – Рух–2
Металлург–2 – Кудровка
Звягель – Дружба

12 тур

11.10.2023

Рух–2 – Металлург–2
Скала 1911 – Реал Фарма
Васт – ЮКСА
Нива – Чайка
Тростянец – Кремень–2
пропускает – Локомотив
Кудровка – Звягель
Карпаты–2 – Дружба

13 тур

15.10.2023

Локомотив – Карпаты–2
Кремень–2 – пропускает
Чайка – Тростянец
ЮКСА – Нива
Реал Фарма – Васт
Металлург–2 – Скала 1911
Звягель – Рух–2
Дружба – Кудровка

14 тур

21.10.2023

Рух–2 – Дружба
Скала 1911 – Звягель
Васт – Металлург–2
Нива – Реал Фарма
Тростянец – ЮКСА
пропускает – Чайка
Локомотив – Кремень–2
Карпаты–2 – Кудровка

15 тур

28.10.2023

Кремень–2 – Карпаты–2
Чайка – Локомотив
ЮКСА – пропускает
Реал Фарма – Тростянец
Металлург–2 – Нива
Звягель – Васт
Дружба – Скала

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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