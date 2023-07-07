Стал известен календарь первого круга нового сезона Второй лиги Украины
ПФЛ обнародовала расписание матчей в третьем по силе дивизионе
Профессиональная футбольная лига обнародовала календарь матчей чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги.
1 тур
06.08.2023
Рух–2 – Карпаты–2
Скала 1911 – Кудровка
Васт – Дружба
Нива – Звягель
Тростянец – Металлург–2
пропускает – Реал Фарма
Локомотив – ЮКСА
Кремень–2 – Чайка
2 тур
11.08.2023
Рух–2 – Скала 1911
ЮКСА – Кремень–2
Реал Фарма – Локомотив
Металлург–2 – пропускает
Звягель – Тростянец
Дружба – Нива
Кудровка – Васт
Карпаты–2 – Чайка
3 тур
19.08.2023
Скала 1911 – Карпаты–2
Васт – Рух–2
Нива – Кудровка
Тростянец – Дружба
пропускает – Звягель
Локомотив – Металлург–2
Кремень–2 – Реал Фарма
Чайка – ЮКСА
4 тур
27.08.2023
Рух–2 – Нива
Скала 1911 – Васт
Реал Фарма – Чайка
Металлург–2 – Кремень–2
Звягель – Локомотив
Дружба – пропускает
Кудровка – Тростянец
Карпаты–2 – ЮКСА
5 тур
02.09.2023
Васт – Карпаты–2
Нива – Скала 1911
Тростянец – Рух–2
пропускает – Кудровка
Локомотив – Дружба
Кремень–2 – Звягель
Чайка – Металлург–2
ЮКСА – Реал Фарма
6 тур
08.09.2023
Рух–2 – пропускает
Скала 1911 – Тростянец
Васт – Нива
Металлург–2 – ЮКСА
Звягель – Чайка
Дружба – Кремень–2
Кудровка – Локомотив
Карпаты–2 – Реал Фарма
7 тур
13.09.2023
Нива – Карпаты–2
Тростянец – Васт
пропускает – Скала 1911
Локомотив – Рух–2
Кремень–2 – Кудровка
Чайка – Дружба
ЮКСА – Звягель
Реал Фарма – Металлург–2
8 тур
17.09.2023
Рух–2 – Кремень–2
Скала 1911 – Локомотив
Васт – пропускает
Нива – Тростянец
Звягель – Реал Фарма
Дружба – ЮКСА
Кудровка – Чайка
Карпаты–2 – Металлург–2
9 тур
23.09.2023
Тростянец – Карпаты–2
пропускает – Нива
Локомотив – Васт
Кремень–2 – Скала 1911
Чайка – Рух–2
ЮКСА – Кудровка
Реал Фарма – Дружба
Металлург–2 – Звягель
10 тур
01.10.2023
Рух–2 – ЮКСА
Скала 1911 – Чайка
Васт – Кремень–2
Нива – Локомотив
Тростянец – пропускает
Дружба – Металлург–2
Кудровка – Реал Фарма
Карпаты–2 – Звягель
11 тур
06.10.2023
пропускает – Карпаты–2
Локомотив – Тростянец
Кремень–2 – Нива
Чайка – Васт
ЮКСА – Скала 1911
Реал Фарма – Рух–2
Металлург–2 – Кудровка
Звягель – Дружба
12 тур
11.10.2023
Рух–2 – Металлург–2
Скала 1911 – Реал Фарма
Васт – ЮКСА
Нива – Чайка
Тростянец – Кремень–2
пропускает – Локомотив
Кудровка – Звягель
Карпаты–2 – Дружба
13 тур
15.10.2023
Локомотив – Карпаты–2
Кремень–2 – пропускает
Чайка – Тростянец
ЮКСА – Нива
Реал Фарма – Васт
Металлург–2 – Скала 1911
Звягель – Рух–2
Дружба – Кудровка
14 тур
21.10.2023
Рух–2 – Дружба
Скала 1911 – Звягель
Васт – Металлург–2
Нива – Реал Фарма
Тростянец – ЮКСА
пропускает – Чайка
Локомотив – Кремень–2
Карпаты–2 – Кудровка
15 тур
28.10.2023
Кремень–2 – Карпаты–2
Чайка – Локомотив
ЮКСА – пропускает
Реал Фарма – Тростянец
Металлург–2 – Нива
Звягель – Васт
Дружба – Скала
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роберто уже стал новым героем для фанатов «Аль-Ахли»
6 июля состоялись переговоры по голкиперу