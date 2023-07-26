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Украина. Премьер лига
26 июля 2023, 10:27 | Обновлено 26 июля 2023, 10:47
2126
7

Кривбасс подписал контракт с капитаном сборной Руанды

Джихад Бизимана стал игроком «красно-белых»

26 июля 2023, 10:27 | Обновлено 26 июля 2023, 10:47
2126
7
Кривбасс подписал контракт с капитаном сборной Руанды
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

«Кривбасс» объявил о подписании очередного новичка. Криворожский клуб подписал контракт с 26-летним опорным полузащитником Джихадом Бизиманом. Контракт заключен на два года.

Бизимана выступает за национальную сборную Руанды, за которую дебютировал в 18 лет. Он – капитан команды. Последним клубом Джихада был «Дейнзе» из первого дивизиона Бельгии. С 2018 по 2021 год выступал в «Беверене».

Джихад Бизимана стал пятым новичком «Кривбасса» в летнее межсезонье. Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко и Данилом Гончаруком.

ФК Кривбасс

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Источник ФК Кривбасс
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Пінгвін Антарктичний
А він тутсі чи хуту?
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+2
Alex Komnin
Невже більше нікого не було? Ще б з Есватінії. Руандієць 26 років сильніший за будь-якого українця?
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0
etorfine
26 років?)) Ага))
Не менше 30-ти
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0
Roman serhi
Головне це витривалість..Для опорного півзахисника це +++
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0
ALKOSruLKA
Резюме ніби непогане.  Треба дивитися у справі. Може, Юра-Кротобой ще й міцну команду зліпить...
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-1
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