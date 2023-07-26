Кривбасс подписал контракт с капитаном сборной Руанды

«Кривбасс» объявил о подписании очередного новичка. Криворожский клуб подписал контракт с 26-летним опорным полузащитником Джихадом Бизиманом. Контракт заключен на два года.

Бизимана выступает за национальную сборную Руанды, за которую дебютировал в 18 лет. Он – капитан команды. Последним клубом Джихада был «Дейнзе» из первого дивизиона Бельгии. С 2018 по 2021 год выступал в «Беверене».

Джихад Бизимана стал пятым новичком «Кривбасса» в летнее межсезонье. Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко и Данилом Гончаруком.