Кривбасс подписал контракт с капитаном сборной Руанды
Джихад Бизимана стал игроком «красно-белых»
«Кривбасс» объявил о подписании очередного новичка. Криворожский клуб подписал контракт с 26-летним опорным полузащитником Джихадом Бизиманом. Контракт заключен на два года.
Бизимана выступает за национальную сборную Руанды, за которую дебютировал в 18 лет. Он – капитан команды. Последним клубом Джихада был «Дейнзе» из первого дивизиона Бельгии. С 2018 по 2021 год выступал в «Беверене».
Джихад Бизимана стал пятым новичком «Кривбасса» в летнее межсезонье. Ранее команда Юрия Вернидуба усилилась Хрвое Иличем, Олегом Кожушко, Виктором Близниченко и Данилом Гончаруком.
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