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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 15:57 | Обновлено 20 июля 2023, 16:09
242
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-форварда Металлурга

Алексей Сидоров подписал контракт на 5 лет

20 июля 2023, 15:57 | Обновлено 20 июля 2023, 16:09
242
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-форварда Металлурга
ФК Металлист 1925. Алексей Сидоров

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании 22-летнего форварда Алексея Сидорова. Соглашение рассчитано на 5 лет. В составе харьковского клуба Сидоров будет выступать под 97-м номером.

Ранее Сидоров выступал за запорожский «Металлург» – сначала за юношескую команду, потом за взрослую. В первой команде «Металлурга» провел 74 матча и забил 30 голов.

Ранее сообщалось о том, что на Сидорова претендовали еще несколько клубов УПЛ, включая «Днепр-1».

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Металлист 1925 Алексей Сидоров трансферы УПЛ Металлург Запорожье
Источник ФК Металлист 1925
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OleksandrFCDD
Перейшов з одного фарм-клубу кротів до іншого фарм-клубу. Але тільки не в Дніпро. Дєлов то, схєматознікі.
З такими справами, МЗ － це не довгостроковий проект. 
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