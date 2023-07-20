Украина. Премьер лига20 июля 2023, 15:57 | Обновлено 20 июля 2023, 16:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-форварда Металлурга
Алексей Сидоров подписал контракт на 5 лет
20 июля 2023, 15:57 | Обновлено 20 июля 2023, 16:09
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«Металлист 1925» официально сообщил о подписании 22-летнего форварда Алексея Сидорова. Соглашение рассчитано на 5 лет. В составе харьковского клуба Сидоров будет выступать под 97-м номером.
Ранее Сидоров выступал за запорожский «Металлург» – сначала за юношескую команду, потом за взрослую. В первой команде «Металлурга» провел 74 матча и забил 30 голов.
Ранее сообщалось о том, что на Сидорова претендовали еще несколько клубов УПЛ, включая «Днепр-1».
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З такими справами, МЗ － це не довгостроковий проект.