ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-форварда Металлурга

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании 22-летнего форварда Алексея Сидорова. Соглашение рассчитано на 5 лет. В составе харьковского клуба Сидоров будет выступать под 97-м номером.

Ранее Сидоров выступал за запорожский «Металлург» – сначала за юношескую команду, потом за взрослую. В первой команде «Металлурга» провел 74 матча и забил 30 голов.

Ранее сообщалось о том, что на Сидорова претендовали еще несколько клубов УПЛ, включая «Днепр-1».