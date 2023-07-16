Не только Днепр-1. На Сидорова из Металлурга претендуют еще два клуба

Из-за полномасштабной российской агрессии футболисты перволигового «Металлурга» пока не имеют возможности проводить домашние календарные матчи в Запорожье.

Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Металлург» настроено из нескольких вариантов остановить свой выбор на Умани. Тем более что, в отличие от «Скорука», который в прошлом сезоне в Умани принимал соперников, запорожцы планируют там и базироваться.

Как сообщили наши источники, к лидеру нападения Алексею Сидорову проявляет интерес не только «Днепр-1», но и еще две команды УПЛ. Но главный тренер Владимир Mикитин продолжает наигрывать Сидорова в стартовом составе, в частности, во вчерашнем спарринге с «Хустом» он оформил дубль.