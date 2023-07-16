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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 22:23 | Обновлено 16 июля 2023, 22:33
699
0

Не только Днепр-1. На Сидорова из Металлурга претендуют еще два клуба

Запорожский клуб в следующем сезоне планирует базироваться в Умани

16 июля 2023, 22:23 | Обновлено 16 июля 2023, 22:33
699
0
Не только Днепр-1. На Сидорова из Металлурга претендуют еще два клуба
ФК Металлург. Алексей Сидоров

Из-за полномасштабной российской агрессии футболисты перволигового «Металлурга» пока не имеют возможности проводить домашние календарные матчи в Запорожье.

Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Металлург» настроено из нескольких вариантов остановить свой выбор на Умани. Тем более что, в отличие от «Скорука», который в прошлом сезоне в Умани принимал соперников, запорожцы планируют там и базироваться.

Как сообщили наши источники, к лидеру нападения Алексею Сидорову проявляет интерес не только «Днепр-1», но и еще две команды УПЛ. Но главный тренер Владимир Mикитин продолжает наигрывать Сидорова в стартовом составе, в частности, во вчерашнем спарринге с «Хустом» он оформил дубль.

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Металлург Запорожье Алексей Сидоров Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Умань инсайд Владимир Микитин
Источник Sport.ua
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