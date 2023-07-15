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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 20:29 | Обновлено 15 июля 2023, 20:50
1153
6

Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги

Алексей Сидоров забил 11 голов за минувший сезон в запорожском «Металлурге»

15 июля 2023, 20:29 | Обновлено 15 июля 2023, 20:50
1153
6
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
ФК Металлург. Алексей Сидоров

«Днепр-1» сделал предложение запорожскому «Металлургу» по трансферу форварда Алексея Сидорова, информирует ТаТоТаке.

22-летний игрок в прошлом сезоне забил 11 мячей за запорожскую команду и стал лучшим бомбардиром сезона 2022/23 в Первой лиге.

«Днепр-1» оценивает трансфер игрока в 300 тысяч долларов. «Металлург» уже отклонил первое предложение, но днепровцы планируют продолжить переговоры.

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Алексей Сидоров Днепр-1 Металлург Запорожье трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Rufius
Денис Галата - «У Металурга завдання ‒ вийти в Прем'єр-лігу. У мене особисто завдання – допомогти клубу зробити це»
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+1
Gargantua
ничего себе, отказываются от 300 тыс играя в пердиве
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0
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didora
А Металург хай загадує 3 млн.₴ може хто купить. Колись... Чоловік може заграє у Дніпрі-1. От чудаки, ще думають.
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-1
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