Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги

«Днепр-1» сделал предложение запорожскому «Металлургу» по трансферу форварда Алексея Сидорова, информирует ТаТоТаке.

22-летний игрок в прошлом сезоне забил 11 мячей за запорожскую команду и стал лучшим бомбардиром сезона 2022/23 в Первой лиге.

«Днепр-1» оценивает трансфер игрока в 300 тысяч долларов. «Металлург» уже отклонил первое предложение, но днепровцы планируют продолжить переговоры.