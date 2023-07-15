Украина. Премьер лига15 июля 2023, 20:29 | Обновлено 15 июля 2023, 20:50
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Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
Алексей Сидоров забил 11 голов за минувший сезон в запорожском «Металлурге»
15 июля 2023, 20:29 | Обновлено 15 июля 2023, 20:50
1153
6
«Днепр-1» сделал предложение запорожскому «Металлургу» по трансферу форварда Алексея Сидорова, информирует ТаТоТаке.
22-летний игрок в прошлом сезоне забил 11 мячей за запорожскую команду и стал лучшим бомбардиром сезона 2022/23 в Первой лиге.
«Днепр-1» оценивает трансфер игрока в 300 тысяч долларов. «Металлург» уже отклонил первое предложение, но днепровцы планируют продолжить переговоры.
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ничего себе, отказываются от 300 тыс играя в пердиве
Показать Скрыть 2 ответа
А Металург хай загадує 3 млн.₴ може хто купить. Колись... Чоловік може заграє у Дніпрі-1. От чудаки, ще думають.
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