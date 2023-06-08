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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 12:36 |
1336
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок академий Шахтера и Динамо перешел в Полесье

Сергей Чоботенко покинул «Колос» и подписал контракт с житомирским клубом

08 июня 2023, 12:36 |
1336
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок академий Шахтера и Динамо перешел в Полесье
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

26-летний украинский защитник Сергей Чоботенко официально подписал контракт с житомирским футбольным клубом «Полесье».

Украинец покинул «Колос», с которым контракт истекал летом этого года. Соглашение с «Полесье» рассчитано на 3 года.

«Мы искренне верим, что именно в футбольном клубе «Полесье» Чоботенко станет полноценным игроком сборной Украины. Это очень качественный центральный защитник, а они сегодня дефициты, как в Украине, так и за рубежом», – заявил гендиректор «Полесье» Владимир Загурский.

В текущем сезоне Чоботенко провел 26 матчей за «Колос», в которых отличился двумя голами. В свое время Сергей находился в системе киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», где играл за юношеские и молодежные команды. Однако дебютировать в первых командах именитых клубов Украины так и не получилось.

В сезоне 2023/24 «Полесье» будет играть в УПЛ. В кампании 2022/23 житомиряне заняли 1-е место по итогам Первой лиги. «Полесье» впервые в истории выступит в высшем дивизионе Украины.

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Источник ФК Полесье
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Gargantua
это для Полесья точно не усиление
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