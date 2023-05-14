Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
Команда сыграет в УПЛ
Команда Первой лиги «Полесье» в матче чемпионской группы разгромила «Кремень» со счетом 5:0 и гарантировала себе выход в УПЛ.
Команда Юрия Калитвинцева уже не опустится ниже второй позиции. Ранее место в УПЛ себе гарантировала «Оболонь».
В борьбе за 3-4 позиции и переходные матчи за выход в УПЛ остаются ЛНЗ (19 очков), «Металлург» Запорожье (17), «Карпаты» (17) и «Эпицентр» (12).
Первая лига, чемпионская группа. 6-й тур
Полесье - Кремень 5:0
Голі: Грицук, 5 (с пен), Янаков, 21, Будковский, 44, Козак, 48, Микитюк, 84
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две команды которые явно не будут мальчиками для битья в УПЛ , и коробки передач у них не будут ломаться!
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