Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе

Команда Первой лиги «Полесье» в матче чемпионской группы разгромила «Кремень» со счетом 5:0 и гарантировала себе выход в УПЛ.

Команда Юрия Калитвинцева уже не опустится ниже второй позиции. Ранее место в УПЛ себе гарантировала «Оболонь».

В борьбе за 3-4 позиции и переходные матчи за выход в УПЛ остаются ЛНЗ (19 очков), «Металлург» Запорожье (17), «Карпаты» (17) и «Эпицентр» (12).

Первая лига, чемпионская группа. 6-й тур

Полесье - Кремень 5:0

Голі: Грицук, 5 (с пен), Янаков, 21, Будковский, 44, Козак, 48, Микитюк, 84