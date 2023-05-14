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Полесье
14.05.2023 17:00 – 90+ 5 : 0
Кремень
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Украина. Первая лига
14 мая 2023, 18:54 |
618
4

Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе

Команда сыграет в УПЛ

14 мая 2023, 18:54 |
618
4
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
ФК Полесье

Команда Первой лиги «Полесье» в матче чемпионской группы разгромила «Кремень» со счетом 5:0 и гарантировала себе выход в УПЛ.

Команда Юрия Калитвинцева уже не опустится ниже второй позиции. Ранее место в УПЛ себе гарантировала «Оболонь».

В борьбе за 3-4 позиции и переходные матчи за выход в УПЛ остаются ЛНЗ (19 очков), «Металлург» Запорожье (17), «Карпаты» (17) и «Эпицентр» (12).

Первая лига, чемпионская группа. 6-й тур

Полесье - Кремень 5:0
Голі: Грицук, 5 (с пен), Янаков, 21, Будковский, 44, Козак, 48, Микитюк, 84

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Полесье Житомир Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Кремень Кременчуг
Источник Sport.ua
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Zanregent
АТБ рулит!))))
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0
Andrey_1992
вітаю житомирян з дебютом в УПЛ
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0
FunnyCat_____
Супер, Оболонь и Полесье !
две команды которые явно не будут мальчиками для битья в УПЛ , и коробки передач у них не будут ломаться!
Добро пожаловать!
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0
Zanregent
Поздравляю! Ещё хочу увидеть в УПЛ ЛНЗ и МФК Металлург
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0
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