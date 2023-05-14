Украина. Первая лига14 мая 2023, 09:23 | Обновлено 14 мая 2023, 09:28
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Нива Т – Оболонь, Полесье – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги
14 мая 2023, 09:23 | Обновлено 14 мая 2023, 09:28
29
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14 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Первая лига. 14 мая
14:00. Нива Тернополь – Оболонь Киев
17:00. Полесье Житомир – Кремень Кременчуг
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