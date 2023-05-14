Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нива Т – Оболонь, Полесье – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Полесье
14.05.2023 17:00 - : -
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 мая 2023, 09:23 | Обновлено 14 мая 2023, 09:28
29
0

Нива Т – Оболонь, Полесье – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги

14 мая 2023, 09:23 | Обновлено 14 мая 2023, 09:28
29
0
Нива Т – Оболонь, Полесье – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

14 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Первая лига. 14 мая

14:00. Нива Тернополь – Оболонь Киев

17:00. Полесье Житомир – Кремень Кременчуг

По теме:
Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Васт – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чернигов – Буковина, Скорук – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Нива Тернополь Оболонь Киев Полесье Житомир Кремень Кременчуг
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
Футбол | 13 мая 2023, 13:13 21
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале

Олег Кузнецов не только построил успешную карьеру, но и хорошо воспитал дочь

Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Война | 13 мая 2023, 12:25 32
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем

Шевченко с сербским теннисистом сидели рядом на миланском дерби

Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Футбол | 14.05.2023, 08:00
Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Бой, которого устали ждать. Почему Кроуфорд и Спенс никак не договорятся
Бокс | 14.05.2023, 07:35
Бой, которого устали ждать. Почему Кроуфорд и Спенс никак не договорятся
Бой, которого устали ждать. Почему Кроуфорд и Спенс никак не договорятся
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.05.2023, 16:15
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
13.05.2023, 15:54 139
Футбол
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
13.05.2023, 18:57
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2023, 00:05 3
Хоккей
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
13.05.2023, 15:59 5
Футбол
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
12.05.2023, 17:21 9
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
12.05.2023, 21:09
Футбол
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
12.05.2023, 22:43 1
Другие виды
Заря. Весенний чемпион  
Заря. Весенний чемпион  
12.05.2023, 12:05 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности