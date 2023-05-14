Украина. Первая лига14 мая 2023, 15:49 | Обновлено 14 мая 2023, 15:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь победила и оформила выход в УПЛ
Киевляне сумели повыситься в классе
14 мая 2023, 15:49 | Обновлено 14 мая 2023, 15:50
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«Оболонь» по итогам матча чемпионской группы Первой лиги обеспечила себе выход в УПЛ. Киевская команда обыграла «Ниву» Тернополь 2:1 и за два тура до завершения сезона не опустится ниже второй позиции, которая дает прямую путевку в элиту.
Ожидается, что сегодня вечером повышение в классе заработает и «Полесье», которое сыграет против «Кремня».
Первая лига, Чемпионская группа. 6-й тур
Нива Тернополь - Оболонь 1:2
Голы: Галадей, 67 - Груша, 16, Краснопир, 65
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Комментарии 7
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Поздравляю!
Сегодня ещё Полесье выйдет. Остаётся вопрос кто будет играть в стыках от Первой Лиги и УПЛ
Показать Скрыть 1 ответ
кроме Львова вылетает очевидно и Металлист
Явно договорной матч, интересно, Баранка будет делать комментарии по этой игре?
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