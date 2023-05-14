ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь победила и оформила выход в УПЛ

«Оболонь» по итогам матча чемпионской группы Первой лиги обеспечила себе выход в УПЛ. Киевская команда обыграла «Ниву» Тернополь 2:1 и за два тура до завершения сезона не опустится ниже второй позиции, которая дает прямую путевку в элиту.

Ожидается, что сегодня вечером повышение в классе заработает и «Полесье», которое сыграет против «Кремня».

Первая лига, Чемпионская группа. 6-й тур

Нива Тернополь - Оболонь 1:2

Голы: Галадей, 67 - Груша, 16, Краснопир, 65