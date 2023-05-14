Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Чемпионат Украины
Полесье
14.05.2023 17:00 – FT 5 : 0
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 мая 2023, 20:45 | Обновлено 14 мая 2023, 21:09
2643
16

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»

Команда вышла в УПЛ

14 мая 2023, 20:45 | Обновлено 14 мая 2023, 21:09
2643
16
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил победу над «Кремнем» со счетом 5:0, что позволило команде гарантировать себе выход в УПЛ сезона 2023/24.

«Хочу поблагодарить наших воинов за возможность работать и делать то, что мы умеем. Поблагодарить болельщиков, поблагодарить Геннадия Буткевича, который создал все условия, чтобы в Житомире был такой клуб. Прошли долгий путь, у нас была цель. Это не победа. Настоящая победа будет в будущем, а это – футбольный праздник файного города Житомир».

«Еще две игры, и у нас есть желание стать первыми в таблице», — сказал Калитвинцев.

Вместе с «Полесьем» в УПЛ уже вышла «Оболонь».

По теме:
Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи?
Минай – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Львов – Ворскла – 0:2. Львы близки к вылету. Видео голов и обзор матча
Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Кремень Кременчуг
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвертон – Ман Сити – 0:3. Дубль Гюндогана, гол Холанда. Видео голов и обзор
Футбол | 14 мая 2023, 21:45 0
Эвертон – Ман Сити – 0:3. Дубль Гюндогана, гол Холанда. Видео голов и обзор
Эвертон – Ман Сити – 0:3. Дубль Гюндогана, гол Холанда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Футбол | 14 мая 2023, 17:29 4
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами

Донецкий клуб после начала войны столкнулся с массовым оттоком футболистов

Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
Бокс | 14.05.2023, 14:15
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Футбол | 14.05.2023, 15:27
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Динамо проиграло в день рождения, Магучих взяла 2 метра, Калинина – в ударе
Футбол | 14.05.2023, 08:35
Динамо проиграло в день рождения, Магучих взяла 2 метра, Калинина – в ударе
Динамо проиграло в день рождения, Магучих взяла 2 метра, Калинина – в ударе
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
molot
Житомир славне древнє місто. Але... міст багато - файне одне. і це Тернопіль
Ответить
+4
Springfield
Ну вот.  Будет где завершать карьеру Малиновскому и Зинченко. Родина зовёт!
Ответить
+4
Remark
У житомирцев, конечно, есть повод для праздника; но если посмотреть на это все глобально, то сразу становится ясно, что в Украине финансирование многих команд упало или пропало на столько, что мы теперь можем увидеть в УПЛ такие команды, как Полесье и т.д.
Как по мне, лучше сделать (например) 4 круга и 8 команд в УПЛ. Куда бы интереснее было бы смотреть почаще матчи ДК Днепр-1, Днепр-1 ШД, ШД - Заря, Заря - ДК и т.д.
Ветки на спорт.юа набирали каждые выходные больше 100 комментариев однозначно
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
BekXan
Вітання Житомиру
Ответить
+1
Gargantua
финансовая база хорошая, только тренера нужно посильнее искать
Ответить
0
Показать Скрыть 10 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
12.05.2023, 17:21 9
Хоккей
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
13.05.2023, 18:57
Хоккей
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
13.05.2023, 17:38 3
Другие виды
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
13.05.2023, 12:25 35
Война
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
13.05.2023, 18:21 4
Футбол
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
13.05.2023, 08:52 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
12.05.2023, 21:09
Футбол
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
13.05.2023, 16:15 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности