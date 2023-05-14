Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»

Наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил победу над «Кремнем» со счетом 5:0, что позволило команде гарантировать себе выход в УПЛ сезона 2023/24.

«Хочу поблагодарить наших воинов за возможность работать и делать то, что мы умеем. Поблагодарить болельщиков, поблагодарить Геннадия Буткевича, который создал все условия, чтобы в Житомире был такой клуб. Прошли долгий путь, у нас была цель. Это не победа. Настоящая победа будет в будущем, а это – футбольный праздник файного города Житомир».

«Еще две игры, и у нас есть желание стать первыми в таблице», — сказал Калитвинцев.

Вместе с «Полесьем» в УПЛ уже вышла «Оболонь».