Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Команда вышла в УПЛ
Наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил победу над «Кремнем» со счетом 5:0, что позволило команде гарантировать себе выход в УПЛ сезона 2023/24.
«Хочу поблагодарить наших воинов за возможность работать и делать то, что мы умеем. Поблагодарить болельщиков, поблагодарить Геннадия Буткевича, который создал все условия, чтобы в Житомире был такой клуб. Прошли долгий путь, у нас была цель. Это не победа. Настоящая победа будет в будущем, а это – футбольный праздник файного города Житомир».
«Еще две игры, и у нас есть желание стать первыми в таблице», — сказал Калитвинцев.
Вместе с «Полесьем» в УПЛ уже вышла «Оболонь».
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Как по мне, лучше сделать (например) 4 круга и 8 команд в УПЛ. Куда бы интереснее было бы смотреть почаще матчи ДК Днепр-1, Днепр-1 ШД, ШД - Заря, Заря - ДК и т.д.
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