ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал контракт с Василием Кравцом

«Днепр-1» объявил о подписании бывшего защитника полтавской «Ворсклы» Василия Кравца. Контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года.

Василий Кравец является воспитанником «Карпат», где он начинал карьеру. Также он выступал за испанские команды «Луго», «Леванте», «Спортинг» (Хихон), польский «Лех» и полтавскую «Ворсклу».

Ранее «Ворскла» официально сообщила о прекращении сотрудничества с Кравцом, выступавшим за полтавскую команду с сентября 2022 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Днепр-1» завоевал серебряные медали в чемпионате УПЛ и впервые в истории примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов.