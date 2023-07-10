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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 11:00 | Обновлено 10 июля 2023, 11:17
186
0

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал контракт с Василием Кравцом

Стороны подписали трехлетний контракт

10 июля 2023, 11:00 | Обновлено 10 июля 2023, 11:17
186
0
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал контракт с Василием Кравцом
СК Днепр-1. Василий Кравец

«Днепр-1» объявил о подписании бывшего защитника полтавской «Ворсклы» Василия Кравца. Контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года.

Василий Кравец является воспитанником «Карпат», где он начинал карьеру. Также он выступал за испанские команды «Луго», «Леванте», «Спортинг» (Хихон), польский «Лех» и полтавскую «Ворсклу».

Ранее «Ворскла» официально сообщила о прекращении сотрудничества с Кравцом, выступавшим за полтавскую команду с сентября 2022 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Днепр-1» завоевал серебряные медали в чемпионате УПЛ и впервые в истории примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов.

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Источник СК Днепр-1
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