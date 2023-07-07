ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец покинул Ворсклу
Защитник провел в клубе лишь один сезон
«Ворскла» у себя в Инстаграме официально сообщила о прекращении сотрудничества с защитником Василием Кравцом.
Он выступал за клуб с сентября прошлого года. Судя по всему, речь идет о досрочном расторжении контракта, поскольку год назад Кравец подписал контракт до лета 2025 года.
В сезоне 2022/2023 Кравец провел за «Ворсклу» 25 матчей в УПЛ, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» готова отпустить Тауланта Сефери.
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