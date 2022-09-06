ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец – игрок полтавской Ворсклы

25-летний левый защитник хихонского «Спортинга» Василий Кравец поставил свою подпись под трехлетним соглашением с полтавской «Ворсклой».

Воспитанник львовских «Карпат» с 2017 года выступает в клубах Испании. В его послужном списке «Луго», «Леганес» и «Спортинг» Хихон, из которого Василий и перебрался в полтавский клуб.

В сезоне 20/21 защищал цвета польского клуба «Лех» из Познани.

В «Ворскле» Василий Кравец будет выступать под 20-м номером.

Ранее сообщалось, что Кравец мог перейти в «Шахтер».