Украина. Премьер лига06 сентября 2022, 17:44 | Обновлено 06 сентября 2022, 17:46
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ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец – игрок полтавской Ворсклы
Защитник хихонского «Спортинга» вернулся в Украину
06 сентября 2022, 17:44 | Обновлено 06 сентября 2022, 17:46
857
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25-летний левый защитник хихонского «Спортинга» Василий Кравец поставил свою подпись под трехлетним соглашением с полтавской «Ворсклой».
Воспитанник львовских «Карпат» с 2017 года выступает в клубах Испании. В его послужном списке «Луго», «Леганес» и «Спортинг» Хихон, из которого Василий и перебрался в полтавский клуб.
В сезоне 20/21 защищал цвета польского клуба «Лех» из Познани.
В «Ворскле» Василий Кравец будет выступать под 20-м номером.
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