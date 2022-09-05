Неожиданно. Кравец мог перейти в Шахтер, но выбрал полтавский клуб

Украинский защитник Василий Кравец мог перейти в донецкий «Шахтер», сообщает журналист Михаил Спиваковский.

Несколько дней назад украинец присоединился к полтавской «Ворскле». Донецкий клуб предлагал за футболиста больше всех денег, но сам Василий решил перейти в полтавский клуб, где сможет получать больше игровой практики.

Отметим, что Кравец покинул Украину в 2017 году. Сперва он был арендован «Луго» у «Карпат», а впоследствии перебрался в этот клуб на постоянной основе в качестве свободного агента. «Леганес» приобрел Кравца в начале 2019 года за 2,5 миллиона евро, но за эту команду украинец провел лишь 10 поединков, преимущественно играя в других коллективах на правах аренды. Теперь Василий снова будет выступать в украинском чемпионате.