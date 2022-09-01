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  4. Стали известны подробности трансфера Кравца в Ворсклу: сумма и сроки
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 21:17 |
2207
0

Стали известны подробности трансфера Кравца в Ворсклу: сумма и сроки

Полтавчане решили усилить позицию левого защитника

01 сентября 2022, 21:17 |
2207
0
Стали известны подробности трансфера Кравца в Ворсклу: сумма и сроки
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кравец (слева)

25-летний левый фулбек «Леганеса» Василий Кравец продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге, где будет выступать за «Ворсклу».

Полтавский клуб пока не раскрыл подробности трансфера, о котором уже официально объявили испанцы, но, по данным Transfermarkt, сделка обошлась украинцам в 500 тысяч евро.

Сам Кравец подписал с «Ворсклой» трехлетнее трудовое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2025 года.

Напомним, Кравец покинул Украину в 2017 году. Сперва он был арендован «Луго» у «Карпат», а впоследствии оказался перебрался в этот клуб на постоянной основе в качестве свободного агента. «Леганес» приобрел Кравца в начале 2019 года за 2,5 миллиона евро, но за эту команду украинец провел лишь 10 поединков, преимущественно играя в других коллективах на правах аренды.

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Источник Sport.ua
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