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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 21:20 | Обновлено 13 июля 2023, 21:38
220
0

ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Одарюк стал игроком клуба Минай

29-летний хавбек подписал контракт на 2 года

13 июля 2023, 21:20 | Обновлено 13 июля 2023, 21:38
220
0
ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Одарюк стал игроком клуба Минай
ФК Минай. Владимир Одарюк

Футбольный клуб «Минай» заключил двухлетнее соглашение с Владимиром Одарюком. 29-летний полузащитник будет выступать в составе закарпатской команды под 10-м номером.

Предыдущим клубом Одарюка стал «Ингулец». Также в УПЛ он защищал цвета «Александрии» и «Ворсклы». В сезоне 2022/23 сыграл в 24 матчах и забил 3 гола (в ворота «Динамо» и дубль «Металлисту»).

В УПЛ на счету Одарюка – 88 матчей, 6 голов и 4 результативных передачи. Еще 57 матчей Владимир провел в Первой лиге (7+7) и 11 – Кубке Украины (1+1).

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Минай Владимир Одарюк трансферы трансферы УПЛ Ингулец
Источник ФК Минай
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