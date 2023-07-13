Украина. Премьер лига13 июля 2023, 21:20 | Обновлено 13 июля 2023, 21:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Владимир Одарюк стал игроком клуба Минай
29-летний хавбек подписал контракт на 2 года
13 июля 2023, 21:20 | Обновлено 13 июля 2023, 21:38
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Футбольный клуб «Минай» заключил двухлетнее соглашение с Владимиром Одарюком. 29-летний полузащитник будет выступать в составе закарпатской команды под 10-м номером.
Предыдущим клубом Одарюка стал «Ингулец». Также в УПЛ он защищал цвета «Александрии» и «Ворсклы». В сезоне 2022/23 сыграл в 24 матчах и забил 3 гола (в ворота «Динамо» и дубль «Металлисту»).
В УПЛ на счету Одарюка – 88 матчей, 6 голов и 4 результативных передачи. Еще 57 матчей Владимир провел в Первой лиге (7+7) и 11 – Кубке Украины (1+1).
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