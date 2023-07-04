Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 17:51 | Обновлено 04 июля 2023, 18:44
2666
1

ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру

Защитник «Кривбасса» повесил бутсы на гвоздь

04 июля 2023, 17:51 | Обновлено 04 июля 2023, 18:44
2666
1
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
ФК Кривбасс

«Кривбасс» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Виталий Вернидуб принял решение завершить карьеру в возрасте 35 лет.

За «Кривбасс» он выступал с лета прошлого года, когда команду возглавил его отец Юрий. В прошлом сезоне провел за «Кривбасс» 11 матчей и забил 1 гол.

Большую часть своей карьеры (2012 – 2015 и 2018 – 2022 годы) Вернидуб провел в луганской «Заре». Также защищал цвета «Металлурга» из Запорожья и азербайджанской «Габалы».

По теме:
Карпаты определились со спаррингами на закарпатском сборе
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Опанасенко готовится к сезону с командой из Первой лиги
Кривбасс Кривой Рог Виталий Вернидуб завершение карьеры
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ненад Лалатович возглавил луганскую Зарю
Футбол | 04 июля 2023, 12:39 25
ОФИЦИАЛЬНО. Ненад Лалатович возглавил луганскую Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Ненад Лалатович возглавил луганскую Зарю

Сербский специалист пришел на замену Патрику Ван Леувену

Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
Футбол | 03 июля 2023, 21:15 1
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере

Тренеры: Аттевелд, Гентенар, Кабачок, Блохин, Ратулутра, Чижов, Николини

Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Футбол | 04.07.2023, 14:41
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Экс-форвард Динамо, игравший у рашистов, перешел в Понте Прету
Футбол | 04.07.2023, 16:48
Экс-форвард Динамо, игравший у рашистов, перешел в Понте Прету
Экс-форвард Динамо, игравший у рашистов, перешел в Понте Прету
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Футбол | 04.07.2023, 12:59
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Дякую,  дійсно порядний гравець,  удачі в подальшому.!!! 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
02.07.2023, 23:59 54
Футбол
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
03.07.2023, 02:00 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
03.07.2023, 11:00 1
Футбол
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
02.07.2023, 23:43 5
Футбол
Чемпионки мира не попали в четвертьфинал женской Лиги наций
Чемпионки мира не попали в четвертьфинал женской Лиги наций
02.07.2023, 20:50 1
Волейбол
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
03.07.2023, 05:07 11
Футбол
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
04.07.2023, 03:45 1
Теннис
КАСАТКИНА: «Мне опасно возвращаться в рф. Но я об этом не жалею даже на 1%»
КАСАТКИНА: «Мне опасно возвращаться в рф. Но я об этом не жалею даже на 1%»
02.07.2023, 22:05 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем