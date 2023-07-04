ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру

«Кривбасс» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Виталий Вернидуб принял решение завершить карьеру в возрасте 35 лет.

За «Кривбасс» он выступал с лета прошлого года, когда команду возглавил его отец Юрий. В прошлом сезоне провел за «Кривбасс» 11 матчей и забил 1 гол.

Большую часть своей карьеры (2012 – 2015 и 2018 – 2022 годы) Вернидуб провел в луганской «Заре». Также защищал цвета «Металлурга» из Запорожья и азербайджанской «Габалы».