Украина. Премьер лига04 июля 2023, 17:51 | Обновлено 04 июля 2023, 18:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
Защитник «Кривбасса» повесил бутсы на гвоздь
04 июля 2023, 17:51 | Обновлено 04 июля 2023, 18:44
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«Кривбасс» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Виталий Вернидуб принял решение завершить карьеру в возрасте 35 лет.
За «Кривбасс» он выступал с лета прошлого года, когда команду возглавил его отец Юрий. В прошлом сезоне провел за «Кривбасс» 11 матчей и забил 1 гол.
Большую часть своей карьеры (2012 – 2015 и 2018 – 2022 годы) Вернидуб провел в луганской «Заре». Также защищал цвета «Металлурга» из Запорожья и азербайджанской «Габалы».
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Дякую, дійсно порядний гравець, удачі в подальшому.!!!
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