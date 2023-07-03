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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла оформила переход вратаря из Первой лиги
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 16:48 |
430
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла оформила переход вратаря из Первой лиги

Ермолов перешел в полтавскую команду

03 июля 2023, 16:48 |
430
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла оформила переход вратаря из Первой лиги
ФК Ворскла. Даниил Ермолов

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте объявил о переходе вратаря Даниила Ермолова, чей контракт принадлежал клубу Первой лиги «Кремень».

«Ворскла» сообщает, что это трансфер, но о финансовых условиях перехода информации нет. 22-летний игрок подписал контракт на три года.

В минувшем сезоне Даниил выступал на правах аренды за «Металлист». В УПЛ провел 13 матчей.

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Ворскла Полтава Даниил Ермолов Кремень Кременчуг трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Ворскла
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Gargantua
Кремень из структуры Жеваго, так что это из одного кармана в другой
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