ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла оформила переход вратаря из Первой лиги

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте объявил о переходе вратаря Даниила Ермолова, чей контракт принадлежал клубу Первой лиги «Кремень».

«Ворскла» сообщает, что это трансфер, но о финансовых условиях перехода информации нет. 22-летний игрок подписал контракт на три года.

В минувшем сезоне Даниил выступал на правах аренды за «Металлист». В УПЛ провел 13 матчей.