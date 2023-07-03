Украина. Премьер лига03 июля 2023, 16:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла оформила переход вратаря из Первой лиги
Ермолов перешел в полтавскую команду
03 июля 2023, 16:48 |
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Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте объявил о переходе вратаря Даниила Ермолова, чей контракт принадлежал клубу Первой лиги «Кремень».
«Ворскла» сообщает, что это трансфер, но о финансовых условиях перехода информации нет. 22-летний игрок подписал контракт на три года.
В минувшем сезоне Даниил выступал на правах аренды за «Металлист». В УПЛ провел 13 матчей.
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