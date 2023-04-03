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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье совершило свой первый международный трансфер
Украина. Первая лига
03 апреля 2023, 20:00 |
2327
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье совершило свой первый международный трансфер

Подписан гамбийский защитник Моузес Джарджу

03 апреля 2023, 20:00 |
2327
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье совершило свой первый международный трансфер
ФК Полесье

Клуб Первой лиги «Полесье» официально сообщило о совершении первого в истории клуба международного трансфера. Начиная с сезона 2023/2024 цвета житомирского клуба будет защищать 19-летний гамбийский защитник Моузес Джарджу.

Предыдущим клубом в карьере Джарджу была «Фортуна» из города Фарато, которая на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Гамбии.

Джарджу является серебряным призером Кубка африканских наций U-20 2023 года. На том турнире он отыграл все матчи на позиции центрального защитника.

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Полесье Житомир Моузес Джарджу
Источник ФК Полесье
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