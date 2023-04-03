ОФИЦИАЛЬНО. Полесье совершило свой первый международный трансфер
Подписан гамбийский защитник Моузес Джарджу
Клуб Первой лиги «Полесье» официально сообщило о совершении первого в истории клуба международного трансфера. Начиная с сезона 2023/2024 цвета житомирского клуба будет защищать 19-летний гамбийский защитник Моузес Джарджу.
Предыдущим клубом в карьере Джарджу была «Фортуна» из города Фарато, которая на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Гамбии.
Джарджу является серебряным призером Кубка африканских наций U-20 2023 года. На том турнире он отыграл все матчи на позиции центрального защитника.
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