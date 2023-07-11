ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Панасенко стал футболистом клуба Минай

Футбольный клуб «Минай» подписал контракт на один год с Сергеем Панасенко. 31-летний полузащитник будет выступать в составе закарпатской команды под 21-м номером.

Предыдущим клубом Панасенко стал «Металлист». В сезоне 2022/23 он сыграл в 25 матчах, забил 3 гола и записал в актив 2 ассиста.

Всего в УПЛ Панасенко сыграл 41 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Еще 151 матч в активе Сергея в Первой лиге, где он набрал 26 очков по системе гол+пас (14+12). В Кубке Украины Панасенко провел 14 матчей и дважды забил.