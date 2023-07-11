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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 20:45 | Обновлено 11 июля 2023, 21:02
94
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Панасенко стал футболистом клуба Минай

Предыдущим клубом 31-ленего полузащитника был «Металлист»

11 июля 2023, 20:45 | Обновлено 11 июля 2023, 21:02
94
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Панасенко стал футболистом клуба Минай
ФК Минай. Сергей Панасенко

Футбольный клуб «Минай» подписал контракт на один год с Сергеем Панасенко. 31-летний полузащитник будет выступать в составе закарпатской команды под 21-м номером.

Предыдущим клубом Панасенко стал «Металлист». В сезоне 2022/23 он сыграл в 25 матчах, забил 3 гола и записал в актив 2 ассиста.

Всего в УПЛ Панасенко сыграл 41 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Еще 151 матч в активе Сергея в Первой лиге, где он набрал 26 очков по системе гол+пас (14+12). В Кубке Украины Панасенко провел 14 матчей и дважды забил.

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Источник ФК Минай
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