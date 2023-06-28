Минай интересуется хавбеком Металлиста

Полузащитник харьковского «Металлиста» Сергей Панасенко попал в сферу интересов «Миная». Ужгородский клуб рассматривает возможность подписания 31-летнего хавбека.

В прошлом сезона Сергей Панасенко сыграл за «Металлист» 25 матчей в УПЛ, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В харьковский клуб хавбек перешел летом прошлого года из «Вереса», за который отыграл два с половиной года.

«Металлист» по итогам чемпионата-2022/2023 финишировал в УПЛ на 15-м месте, напрямую вылетев из высшего дивизиона. «Минай» минувший сезон завершил на восьмой позиции.