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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 12:16 | Обновлено 28 июня 2023, 12:34
272
0

Минай интересуется хавбеком Металлиста

Сергей Панасенко может сменить клубную прописку

28 июня 2023, 12:16 | Обновлено 28 июня 2023, 12:34
272
0
Минай интересуется хавбеком Металлиста
ФК Металлист. Сергей Панасенко

Полузащитник харьковского «Металлиста» Сергей Панасенко попал в сферу интересов «Миная». Ужгородский клуб рассматривает возможность подписания 31-летнего хавбека.

В прошлом сезона Сергей Панасенко сыграл за «Металлист» 25 матчей в УПЛ, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В харьковский клуб хавбек перешел летом прошлого года из «Вереса», за который отыграл два с половиной года.

«Металлист» по итогам чемпионата-2022/2023 финишировал в УПЛ на 15-м месте, напрямую вылетев из высшего дивизиона. «Минай» минувший сезон завершил на восьмой позиции.

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Сергей Панасенко Минай Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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