Минай интересуется хавбеком Металлиста
Сергей Панасенко может сменить клубную прописку
Полузащитник харьковского «Металлиста» Сергей Панасенко попал в сферу интересов «Миная». Ужгородский клуб рассматривает возможность подписания 31-летнего хавбека.
В прошлом сезона Сергей Панасенко сыграл за «Металлист» 25 матчей в УПЛ, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В харьковский клуб хавбек перешел летом прошлого года из «Вереса», за который отыграл два с половиной года.
«Металлист» по итогам чемпионата-2022/2023 финишировал в УПЛ на 15-м месте, напрямую вылетев из высшего дивизиона. «Минай» минувший сезон завершил на восьмой позиции.
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