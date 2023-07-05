Греция05 июля 2023, 18:55 |
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Хорват, досрочно разорвавший контракт с Шахтером, перешел в Арис
Невен Джурасек продолжит карьеру в Греции
05 июля 2023, 18:55 |
729
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24-летний хорватский полузащитник Невен Джурасек, который в сезоне-2022/23 выступал за «Шахтер», перешел в «Арис».
Джурасек оформил с греческим клубом двухлетний контракт, который предусматривает возможность продления еще на один сезон.
В «Арис» Джурасек перешел свободным агентом, так как неделю назад досрочно расторг трудовое соглашение с «горняками».
За время выступлений в «Шахтере» Джурасек провел 26 матчей (1 гол, 3 ассиста).
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Теннис
03.07.2023, 20:12
игрок очень приличного качества.