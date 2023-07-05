Хорват, досрочно разорвавший контракт с Шахтером, перешел в Арис

24-летний хорватский полузащитник Невен Джурасек, который в сезоне-2022/23 выступал за «Шахтер», перешел в «Арис».

Джурасек оформил с греческим клубом двухлетний контракт, который предусматривает возможность продления еще на один сезон.

В «Арис» Джурасек перешел свободным агентом, так как неделю назад досрочно расторг трудовое соглашение с «горняками».

За время выступлений в «Шахтере» Джурасек провел 26 матчей (1 гол, 3 ассиста).