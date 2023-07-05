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  4. Хорват, досрочно разорвавший контракт с Шахтером, перешел в Арис
Греция
05 июля 2023, 18:55 |
729
2

Хорват, досрочно разорвавший контракт с Шахтером, перешел в Арис

Невен Джурасек продолжит карьеру в Греции

05 июля 2023, 18:55 |
729
2
Хорват, досрочно разорвавший контракт с Шахтером, перешел в Арис
instagram.com/arisfc_official

24-летний хорватский полузащитник Невен Джурасек, который в сезоне-2022/23 выступал за «Шахтер», перешел в «Арис».

Джурасек оформил с греческим клубом двухлетний контракт, который предусматривает возможность продления еще на один сезон.

В «Арис» Джурасек перешел свободным агентом, так как неделю назад досрочно расторг трудовое соглашение с «горняками».

За время выступлений в «Шахтере» Джурасек провел 26 матчей (1 гол, 3 ассиста).

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Невен Джурасек Арис Салоники Шахтер Донецк трансферы свободный агент
Источник ФК Арис
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Злий Глобинець
Хай щастить! Тільки не проти українських клубів, звісно.
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+2
Gargantua
считаю, что его не смогли раскрыть.
игрок очень приличного качества.
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+1
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