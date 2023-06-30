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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 08:37 | Обновлено 30 июня 2023, 08:46
1123
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками

24-летний хавбек за один сезон в «Шахтере» провел 26 матчей и забил 1 гол

30 июня 2023, 08:37 | Обновлено 30 июня 2023, 08:46
1123
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
ФК Шахтер. Невен Джурасек

Хорватский полузащитник Невен Джурасек расторг контракт с «Шахтером» и покинул донецкий клуб.

Джурасек попрощался с горняками в соцсетях:

«Я расстаюсь с «Шахтером». Для меня было большой честью и привилегией играть за лучшую команду Украины вместе с лучшими игроками страны.

Хочу поблагодарить тренерский штаб, своих партнеров по команде, всех людей, которые работают в клубе, и всех фанатов Шахтера за то, что сделали сезон 2022/23 таким успешным и незабываемым. Спасибо, Шахтер, спасибо, Украина».

24-летний хавбек за один сезон в «Шахтере» провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Стал чемпионом Украины 2022/23. Его контракт был подписан до лета 2024 года.

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Невен Джурасек Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы расторжение контракта
Источник Instagram
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