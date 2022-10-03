Невен ДЖУРАСЕК: «Долго ждал дебютного гола»

Хорватский полузащитник «Шахтера» Невен Джурасек прокомментировал крупную победу над «Металлистом» (6:1) и поделился ожиданиями от матча с «Реалом».

– С победой! Что скажешь об игре с «Металлистом» и разгромной победе?

– Команда провела великолепный матч. Мы горды тем, как сыграли, и заслужили так победить. Конечно же, все счастливы.

– Ты отличился дебютным голом за «Шахтер». Что он для тебя значит?

– Честно говоря, он много для меня значит. Я долго ждал дебютного гола в УПЛ. Счастлив впервые забить. Гол посвящаю своей семье, своей девушке и украинцам, которые сейчас много страдают.

– Чувствовал поддержку партнеров и тренерского штаба?

– Безусловно, тренер и команда поддерживали меня. Каждый игрок в команде чувствует поддержку, и мы видим результат этого на поле.

– Возможно, секрет успехов команды в атмосфере внутри коллектива?

– Так и есть. Хороший микроклимат – главный ключ к успеху. Сейчас мы проходим тяжелый период, так как нам предстоит очень много тяжелых игр, и в такие моменты важно иметь хорошую атмосферу.

– Что думаешь о предстоящем матче с «Реалом»?

– «Реал» – лучшая команда мира, но мы уже показали в Лиге чемпионов, что хороши. Не боимся играть и постараемся так же хорошо сыграть и с «Реалом», создав столько трудностей, сколько сможем.