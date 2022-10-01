Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером

Во Львове в рамках 5 тура Украинской Премьер-лиги встретились харьковский «Металлист» и донецкий «Шахтер». «Горняки» в случае победы становились бы единоличным лидером национального первенства, поскольку «Колос» накануне потерпел поражение. Харьковчане же при победном результате могли настигнуть своих сегодняшних соперников в турнирной таблице.

«Горняки» сразу взяли мяч под контроль, пытаясь найти бреши в массированной обороне соперников. Харьковчане сконцентрировали большие силы возле своей штрафной и первые 15 минут довольно сносно справлялись с атаками «Шахтера». Но затем номинальные хозяева нащупали слабые места в защитных построениях «Металлиста». Сначала Судаков вывел Коноплю «на свидание» с голкипером, и защитник пробил выше цели. А затем Мудрик с углового навесил на ближнюю штангу, после чего Сикан открыл счет в матче.

Забив гол, «Шахтер» продолжил владеть преимуществом. Харьковчане только в середине тайма сумели приблизиться к штрафной соперников. Удвоить преимущество своей команды мог Судаков, который замыкал навес Конопли и пробил неудачно. Но натиск «горняков» не остался без награды. Судаков выскочил один на один с голкипером и отпасовал мяч Сикану, отправившему снаряд в пустые ворота. А через пять минут счет до разгромного довел Зубков, в центре штрафной разобравшийся с оппонентом. Второй ассист в свой актив записал Мудрик.

Но и на этом неприятности для «Металлиста» в первой половине встречи не закончились. Мудрик с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где караулил Сикан, который, как и в матче за молодежку, оформил хет-трик.

Во втором тайме, который по сути превратился в простую формальность, «горняки» заметно сбавили обороты, но при этом продолжали владеть неоспоримым преимуществом. Отметим дебют в составе донецкой команды Егора Назарины, вышедшего на поле сразу после перерыва. Хороший момент не реализовал Мудрик, пробивший рядом со штангой от линии штрафной.

Вышел на поле и Траоре, который стал автором следующего гола «Шахтера». Форвард сполна воспользовался отскоком после прохода Мудрика и пробил точно в угол. Самому Мудрику забить в поединке так и не удалось, сегодня он только ассистировал. Даже с пенальти, назначенного за фол в штрафной против Бондаренко, Мудрик не переиграл Рыбку.

«Металлист» таки забил гол престижа. Сделал это Чидомере, который замкнул навес с углового. Но точку в матче все равно поставили «горняки»: после заброса от Шведа Джурасек вторым касанием пробил под голкипером.

«Шахтер» одержал крупную победу и стал единоличным лидером чемпионата. В ближайший мид-уик «горняки» будут противостоять «Реалу» в Мадриде.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Металлист» – «Шахтер» – 1:6

Чидомере (88) – Сикан (18, 30, 38), Зубков (35), Траоре (75), Джурасек (91)

На 81-й минуте Мудрик не реализовал пенальти (вратарь)

Клименчук (11), Танковский (12), Чайковский (37) – Мудрик (89)

«Металлист»: Рыбка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 46), Танковский (Чидомере, 76), Коркишко (Рязанцев, 86), Прядун (Подлепенец, 46), Картушов (Кныш, 60).

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля (Тейлор, 46), Степаненко (Назарина, 46), Судаков (Джурасек, 81), Мудрик, Бондаренко, Зубков (Швед, 60), Сикан (Траоре, 60).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

МЕТАЛЛИСТ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА