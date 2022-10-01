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Металлист
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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 19:04 | Обновлено 01 октября 2022, 20:31
4481
26

Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером

Донецкий клуб стал единоличным лидером Премьер-лиги

01 октября 2022, 19:04 | Обновлено 01 октября 2022, 20:31
4481
26
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
ФК Шахтер

Во Львове в рамках 5 тура Украинской Премьер-лиги встретились харьковский «Металлист» и донецкий «Шахтер». «Горняки» в случае победы становились бы единоличным лидером национального первенства, поскольку «Колос» накануне потерпел поражение. Харьковчане же при победном результате могли настигнуть своих сегодняшних соперников в турнирной таблице.

«Горняки» сразу взяли мяч под контроль, пытаясь найти бреши в массированной обороне соперников. Харьковчане сконцентрировали большие силы возле своей штрафной и первые 15 минут довольно сносно справлялись с атаками «Шахтера». Но затем номинальные хозяева нащупали слабые места в защитных построениях «Металлиста». Сначала Судаков вывел Коноплю «на свидание» с голкипером, и защитник пробил выше цели. А затем Мудрик с углового навесил на ближнюю штангу, после чего Сикан открыл счет в матче.

Забив гол, «Шахтер» продолжил владеть преимуществом. Харьковчане только в середине тайма сумели приблизиться к штрафной соперников. Удвоить преимущество своей команды мог Судаков, который замыкал навес Конопли и пробил неудачно. Но натиск «горняков» не остался без награды. Судаков выскочил один на один с голкипером и отпасовал мяч Сикану, отправившему снаряд в пустые ворота. А через пять минут счет до разгромного довел Зубков, в центре штрафной разобравшийся с оппонентом. Второй ассист в свой актив записал Мудрик.

Но и на этом неприятности для «Металлиста» в первой половине встречи не закончились. Мудрик с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где караулил Сикан, который, как и в матче за молодежку, оформил хет-трик.

Во втором тайме, который по сути превратился в простую формальность, «горняки» заметно сбавили обороты, но при этом продолжали владеть неоспоримым преимуществом. Отметим дебют в составе донецкой команды Егора Назарины, вышедшего на поле сразу после перерыва. Хороший момент не реализовал Мудрик, пробивший рядом со штангой от линии штрафной.

Вышел на поле и Траоре, который стал автором следующего гола «Шахтера». Форвард сполна воспользовался отскоком после прохода Мудрика и пробил точно в угол. Самому Мудрику забить в поединке так и не удалось, сегодня он только ассистировал. Даже с пенальти, назначенного за фол в штрафной против Бондаренко, Мудрик не переиграл Рыбку.

«Металлист» таки забил гол престижа. Сделал это Чидомере, который замкнул навес с углового. Но точку в матче все равно поставили «горняки»: после заброса от Шведа Джурасек вторым касанием пробил под голкипером.

«Шахтер» одержал крупную победу и стал единоличным лидером чемпионата. В ближайший мид-уик «горняки» будут противостоять «Реалу» в Мадриде.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Металлист» – «Шахтер» – 1:6

Чидомере (88) – Сикан (18, 30, 38), Зубков (35), Траоре (75), Джурасек (91)

На 81-й минуте Мудрик не реализовал пенальти (вратарь)

Клименчук (11), Танковский (12), Чайковский (37) – Мудрик (89)

«Металлист»: Рыбка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 46), Танковский (Чидомере, 76), Коркишко (Рязанцев, 86), Прядун (Подлепенец, 46), Картушов (Кныш, 60).

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля (Тейлор, 46), Степаненко (Назарина, 46), Судаков (Джурасек, 81), Мудрик, Бондаренко, Зубков (Швед, 60), Сикан (Траоре, 60).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

МЕТАЛЛИСТ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Металлист - Шахтер отчеты
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Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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avk2307
Дуже соромно, ще на третій хвилині сказав,що шансів просто немає.
там пару гравців на флангах просто з зайвою вагою бігали і не не що прискоритись , а навіть бігти не могли.І це проти Мудрика
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+5
AK.228
Покуражилися 
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+5
Перец
Ось так би з реалом
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+2
mayakovskiy1
Чемпионская игра. Видно что Шахта набирает
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+2
avk2307
Ну реально я посмотрел минут 15 и выключил.
Игроки не то что не в форме , а тупо с лишним весом и не бегают и не контратакуют.
Рух вроде был слабым в большинстве, но это ж вообще не организация игры.
Он и что надеялись 90 минут отбиваться и не контратаковать.
Такую игру не интересно даже смотреть
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+1
Фанькин кот
Ох как дынамовские заскулили-запричитали! Заминусовали! Зрада вам везде мерещится, ага К чему бы это? Неужто не верите, что завтра ваш суперклюб самыйтитулованный обыграет деревенский Минай?
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
zhyr
Я звичайно радий, що грає український нападник, але просто цікаво, чому Траоре на банці сидить? Не у формі? Чи Сікан краще виглядає на тренуваннях?
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Лавочкин
Чемпионская игра чемпиона.
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0
Veter
Так это тот? Иле не тот?
Полный разгром был 1 апреля 2016 года когда бразильцы выиграли 8:1.
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-5
VitosKH
Ребятки если сливаете игру,не делайте это так откровенно! Позор!!!
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
Gorok🎧
Гра заради очок та кількості забитих м'ячів, так ще нвхто не зливав гру. Питання навіщо, заради того щоб потім обісратися з Реалом??
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-9
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Gorok🎧
Позорна гра обоих команд, харьківський клуб це Арендуполь2
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-13
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