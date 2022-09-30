В субботу, 1 октября, состоится поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 17:00.

Донецкий клуб является одним из лидеров украинского чемпионата: «горняки» одержали три победы и один матч завершили вничью. Перед паузой в национальном первенстве команда Игора Йовичевича вырвала волевую победу у «Черноморца» со счетом 2:1. «Металлист» на данный момент набрал семь очков – 2 победы, 1 поражение и 1 ничья. В предыдущем матче харьковчане проиграли «Колосу» со счетом 0:1. Напомним, что неделю назад донецкий клуб подписал контракт с центральным полузащитником Егором Назариной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.