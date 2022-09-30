В очередном поединке украинской Премьер-Лиги в пятом туре на «Арене-Львов» харьковский «Металлист» сыграет с донецким «Шахтером». Горняки сейчас возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 10 очков, а харьковчане идут на 7-м месте, отставая на три очка.

Металлист

В связи с перерывом в чемпионате Украины, подопечные Олега Ратия и Александра Призетко три недели готовились к предстоящему матчу. За это время они провели две контрольные встречи. «Минаю» харьковчане проиграли со счетом 1:2. Единственный гол у них забил Евгений Рязанцев. А с полтавской «Ворсклой» в Ужгороде «Металлист» разошелся миром 1:1. Здесь в харьковской команде отличился Егор Демченко.

Интересно, что в этих двух матчах за «Металлист» уже играли два новичка, которые были заявлены за клуб совсем недавно в сентябре во время паузы. Это 24-летний защитник Егор Клименчук и более опытный 30-летний полузащитник Игорь Чайковский. Первый является воспитанником запорожского футбола и успел поиграть на уровне Премьер-Лиги за «Колос», «Олимпик» и «Львов». Что же касается Чайковского, то он хорошо известен по выступлениям за луганскую «Зарю». С ней он становился бронзовым призером чемпионата Украины, выступал в еврокубковых турнирах, а в элитном украинском дивизионе имеет в своем активе почти 150 матчей.

В игре с «Шахтером» некоторой проблемой для номинальных хозяев поля будет отсутствие из-за дисквалификации защитника Александра Каплиенко, который был удален с поля на последней минуте предыдущего матча харьковчан с «Колосом». Впрочем, наверняка у тренеров есть запасной вариант и он, скорее всего, как раз и отрабатывался в вышеуказанных контрольных поединках.

Шахтер

По уже установившейся давней традиции, игроки донецкого клуба в большом количестве приглашаются в различные сборные Украины для проведения официальных и контрольных матчей. Не стал исключением и этот трехнедельный перерыв в чемпионате. Семь своих представителей горняки делегировали в национальную сборную страны и еще шестеро в молодежную.

Понятно, что такое длительное отсутствие лидеров явно не на руку Игорю Йовичевичу и его помощникам. Для того, чтобы проводить полноценные тренировки пришлось наставнику даже привлекать для работы с основой игроков юношеской команды. Вместе с ними «Шахтер» съездил в Польшу на товарищеский матч с местным клубом «Радомяк», который, кстати, тренирует бывший игрок горняков Мариуш Левандовский. В таком экспериментальном составе горняки проиграли со счетом 0:2.

И еще. Как и в «Металлисте», не сидела сложа руки селекционная группа «Шахтера». Именно в этот период вынужденного простоя стало известно о том, что ряди чемпионов пополнил 25-летний полузащитник Егор Назарина, последнее время игравший за «Зарю». Конечно, это серьезное укрепление и теперь конкуренция за место в основном составе будет еще выше. Ведь уже совсем скоро в ближайшую среду матч Лиги чемпионом с мадридским «Реалом».

Статистика матчей

О последней очной встрече этих соперников болельщики «Металлиста», наверняка, предпочитают особо не вспоминать. Это было в сезоне 2015-2016 годов. Та игра, кстати, тоже проходила на «Львов-Арене» и завершилась победой «Шахтера со счетом 8:1. Интересно, что у горняков из того состава остались Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко, а у «Металлиста» Андрей Ралюченко. Всего же команды на уровне Премьер-Лиги провели 38 матчей. У горняков 26 побед, 10 матчей завершились вничью и только 2 раза побеждал «Металлист».

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Рыбка, Клименчук, Ралюченко, Мизюк, Романюк, Коркишко, Танковский, Панасенко, Кныш, Прядун, Подлепенец

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Степаненко, Петряк, Тейлор, Бондаренко, Зубков, Траоре

Прогноз на противостояние:

Учитывая все «за» и «против» ставим на ничью – 1:1.

1 октября, суббота