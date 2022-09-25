Шахтер проиграл спарринг Радомяку. Марьян Швед получил травму

Донецкий «Шахтер» проиграл товарищеский матч против польского клуба «Радомяк». Поединок состоялся в Варшаве во время паузы в национальных чемпионатах, связанной с проведением поединков Лиги наций.

Хавбек «Шахтера» Марьян Швед получил травму во время спарринга. 25-летний украинец на 25-й минуте получил повреждение в игровом столкновении, и его заменил Олег Пушкарев.

«Радомяк» тренирует Мариуш Левандовски, который почти 10 лет играл за донецкий «Шахтер».

Команды стартовали в высоком темпе, играя практически без центра поля. «Горняки» создали несколько опасных моментов благодаря Марьяну Шведу, который был очень активен в начале встречи. Также неплохо подключался к атакующим действиям Иван Петряк. Однако в середине тайма в игровом столкновении Швед получил повреждение, поэтому Игор Йовичевич был вынужден производить замену. Незадолго до свистка на перерыв мог открывать счет Андрей Кулаков, но попал в перекладину.

На вторую половину встречи главный тренер «Шахтера» почти полностью сменил состав, выпустив игроков юношеской команды. Поляки воспользовались нехваткой соответствующего опыта и начали прижимать «горняков» ближе к своим воротам. На 51-й минуте «Радомяк» открыл счет: после прострела со стандарта отличился Селе. Подопечные Мариуша Левандовски перехватили инициативу и продолжали создавать опасные моменты. В нескольких эпизодах откровенно спасал свою команду Алексей Шевченко, во втором тайме исполнявший обязанности капитана. Мог уравнять шансы на победу Владислав Погорелый, но голкипер соперника опасность отразил. Финальный счет установил в компенсированное арбитром время Мачадо.

Товарищеский матч

Варшава, 24 сентября

Радомяк (Польша) – Шахтер (Украина) – 2:0

Голы: Табо Селе, 54, Луис Мачадо, 90.

Шахтер: Пятов (Шевченко, 46), Лукас Тейлор (Дрозд, 46), Конопля (Распутько, 46), Козик (Янович, 79), Фарина (Булеза, 62), Швед (Пушкарев, 25), Джурасек (Савченко, 62), Сигеев (Хромей, 62), Топалов (Лосенко, 62), Петряк (Ющенко, 62), Кулаков (Погорелый, 46).