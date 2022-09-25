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Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 12:17 | Обновлено 25 сентября 2022, 12:30
325
0

Радомяк – Шахтер – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

25 сентября 2022, 12:17 | Обновлено 25 сентября 2022, 12:30
325
0
Радомяк – Шахтер – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В контрольном поединке во время международной паузы на матчи сборных донецкий «Шахтер» проиграл польскому «Радомяку» со счетом 0:2.

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Источник Sport.ua
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