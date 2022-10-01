01.10.2022, FT 1 : 6
Украина. Премьер лига01 октября 2022, 21:25 |
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Металлист – Шахтер – 1:6. Очередной хет-трик Сикана. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ
01 октября 2022, 21:25 |
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Сегодня, 1 октября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу между харьковским «Металлистом» и донецким «Шахтером».
Игра завершилась с разгромным счетом 6:1 в пользу «Шахтера».
Чемпионат Украины по футболу. 5-й тур
УПЛ. 1 октября
«Металлист» – «Шахтер» – 1:6
Голы: Чидомере (88) – Сикан (18, 30, 38), Зубков (35), Траоре (75), Джурасек (91)
На 81-й минуте Мудрик не реализовал пенальти (вратарь)
Предупреждения: Клименчук (11), Танковский (12), Чайковский (37) – Мудрик (89)
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Невен Джурасек (Шахтер Донецк).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Чидомере (Металлист).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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