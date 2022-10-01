Металлист – Шахтер – 1:6. Очередной хет-трик Сикана. Видео голов и обзор

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу между харьковским «Металлистом» и донецким «Шахтером».

Игра завершилась с разгромным счетом 6:1 в пользу «Шахтера».

Чемпионат Украины по футболу. 5-й тур

УПЛ. 1 октября

«Металлист» – «Шахтер» – 1:6

Голы: Чидомере (88) – Сикан (18, 30, 38), Зубков (35), Траоре (75), Джурасек (91)

На 81-й минуте Мудрик не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Клименчук (11), Танковский (12), Чайковский (37) – Мудрик (89)