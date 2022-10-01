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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У всего Шахтера позитивные эмоции перед Реалом»
Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 21:28 |
385
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У всего Шахтера позитивные эмоции перед Реалом»

Тренер оценил разгромную победу в матче УПЛ и подготовку к Лиге чемпионов

01 октября 2022, 21:28 |
385
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У всего Шахтера позитивные эмоции перед Реалом»
ФК Шахтер

Тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал победу 6:1 в матче УПЛ против «Металлиста», а также предстоящий поединок Лиги чемпионов с «Реалом».

– Несмотря на счет, матч с «Металлистом» был нелегким…
– Матч не был легким. В этой игре мы показали свое уважение противнику. «Металлист» нас утомил, и мы играли на полную, серьезно, дисциплинированно и мотивированно. Если эти факторы совмещаются, то и получается результат. Очень хорошо некоторые игроки проявили себя в сборной, и я хотел этим воспользоваться, например, эмоциями Сикана, который отличился хет-триком за сборную. Также Зубков вышел и хорошо сыграл против Армении, Лассина также забил свой гол, Джурасек тоже отличился после годовой паузы. У нас был миллион моментов, тот же Мудрик отдал три голевые передачи, хоть и не забил свой пенальти, но сегодня принес команде много пользы. Очень хорошо, что у всех нас позитивные эмоции перед путешествием в Мадрид.

– Сегодня дебютант Назарина также получил игровое время.
– Это еще один фактор. Мы поздравили его с дебютом. Надеемся, Назарина принесет много пользы команде, так как у него хорошая квалификация, что он доказывал год за годом в «Заре», выступая в Лиге Европы. Надеемся, что он в ближайшем времени вольется в коллектив и воплотит тренерские задумки на поле. Я счастлив, что мы взяли три очка, это придаст нам уверенности и хороших эмоций, но мы уже готовимся к «Реалу».

– Как будете готовиться к противостоянию с «Реалом», в каком настроении команда отправится на матч?
– Конечно же, сегодняшняя победа поможет в эмоции. Успешные действия всегда придают уверенности, но мы должны понимать, против кого будем играть, уровень этой команды. Могу вас заверить, что это лучший клуб мира, лучшая организация в мире, хотя «Шахтер» в плане организации нет так далеко, но все равно преимущество на их стороне, надо признать. У «Реала» самый высокий уровень футболистов, так что будем готовиться очень серьезно. Отдадим все силы, чтобы порадовать украинских болельщиков. Будем делать все возможное. И два года назад «Шахтер» уже доказывал, что даже у топов можно забирать очки и придерживаться своего плана. Могу точно сказать, что мы будем биться с первой до последней минуты.

– На что обращали внимание при подготовке к игре с «Металлистом», к чему готовились? «Металлист» смог удивить?
– Своей серьезностью мы не дали воздуха «Металлисту». У моей команды была запредельная мотивация, мы с самого начала забрали мяч, играли с позиции силы, проводя позиционные атаки. Мы играли в низком блоке, а реакция при потере мяча была эффективной – мы не давали ни времени, ни места, чтобы «Металлист» держал мяч, так как у этой команды есть квалифицированные игроки. Мы готовились очень серьезно, но результат и забитый мяч всегда дает уверенность. Вчерашняя тренировка убедила меня в том, что сегодня команда выйдет мотивированной, – это занятие было одним из лучших за весь мой период в «Шахтере». Вчера летали искры, и это радует тренера и напоминает о том, из-за чего я хотел стать тренером. Жалею, что вы не видели этой интенсивности, уважения к партнерам и удачных действий на вчерашнем занятии. Я был убежден, что матч будет хорошим, но не знал, каким будет результат. Спасибо команде за атмосферу, но нужно так продолжать, чтобы добиться наивысшей цели.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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