Украина. Премьер лига08 июля 2023, 12:10 | Обновлено 08 июля 2023, 13:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал форварда Черноморца
Дмитрий Юсов продолжит карьеру в Харькове
08 июля 2023, 12:10 | Обновлено 08 июля 2023, 13:02
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«Металлист 1925» официально сообщил о подписании форварда Дмитрия Юсова. Контракт с 30-летним нападающим рассчитан за один год. В «Металлисте 1925» он будет выступать под 14-м номером.
Предыдущим клубом Юсова был «Черноморец», за который в прошлом сезоне УПЛ он провел 19 матчей и забил 4 гола.
Также нападающий выступал за «Металлург» Запорожье, белорусские «Гранит», «Слуцк», «Торпедо», «Ислочь» и БАТЭ, а также за молдовскую «Дачию».
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