ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал форварда Черноморца

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании форварда Дмитрия Юсова. Контракт с 30-летним нападающим рассчитан за один год. В «Металлисте 1925» он будет выступать под 14-м номером.

Предыдущим клубом Юсова был «Черноморец», за который в прошлом сезоне УПЛ он провел 19 матчей и забил 4 гола.

Также нападающий выступал за «Металлург» Запорожье, белорусские «Гранит», «Слуцк», «Торпедо», «Ислочь» и БАТЭ, а также за молдовскую «Дачию».