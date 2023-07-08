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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 12:10 | Обновлено 08 июля 2023, 13:02
746
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал форварда Черноморца

Дмитрий Юсов продолжит карьеру в Харькове

08 июля 2023, 12:10 | Обновлено 08 июля 2023, 13:02
746
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал форварда Черноморца
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании форварда Дмитрия Юсова. Контракт с 30-летним нападающим рассчитан за один год. В «Металлисте 1925» он будет выступать под 14-м номером.

Предыдущим клубом Юсова был «Черноморец», за который в прошлом сезоне УПЛ он провел 19 матчей и забил 4 гола.

Также нападающий выступал за «Металлург» Запорожье, белорусские «Гранит», «Слуцк», «Торпедо», «Ислочь» и БАТЭ, а также за молдовскую «Дачию».

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Дмитрий Юсов Металлист 1925 трансферы УПЛ
Источник ФК Металлист 1925
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