Украина. Премьер лига11 июля 2023, 23:17 | Обновлено 11 июля 2023, 23:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Капич покинул Кривбасс и перешел в латвийскую Валмиеру
Оформление документов произошло в чрезвычайно сжатые сроки
11 июля 2023, 23:17 | Обновлено 11 июля 2023, 23:25
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Боснийский хавбек Рифет Капич официально покинул криворожский «Кривбасс» и перешел в латвийский клуб «Валмиера».
Соглашение между клубами и оформление документов состоялось в невероятно сжатые сроки, чтобы Рифет сумел попасть в заявку на матч Лиги чемпионов своей новой команды 11 июля.
Боснийский полузащитник перешел в «Кривбасс» свободным агентом осенью 2022 года и стал одним из лидеров красно-белых. На его счету – 23 матча, 6 голов и 2 ассиста.
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