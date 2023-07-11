ОФИЦИАЛЬНО. Капич покинул Кривбасс и перешел в латвийскую Валмиеру

Боснийский хавбек Рифет Капич официально покинул криворожский «Кривбасс» и перешел в латвийский клуб «Валмиера».

Соглашение между клубами и оформление документов состоялось в невероятно сжатые сроки, чтобы Рифет сумел попасть в заявку на матч Лиги чемпионов своей новой команды 11 июля.

Боснийский полузащитник перешел в «Кривбасс» свободным агентом осенью 2022 года и стал одним из лидеров красно-белых. На его счету – 23 матча, 6 голов и 2 ассиста.