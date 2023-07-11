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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 23:17 | Обновлено 11 июля 2023, 23:25
184
0

ОФИЦИАЛЬНО. Капич покинул Кривбасс и перешел в латвийскую Валмиеру

Оформление документов произошло в чрезвычайно сжатые сроки

11 июля 2023, 23:17 | Обновлено 11 июля 2023, 23:25
184
0
ОФИЦИАЛЬНО. Капич покинул Кривбасс и перешел в латвийскую Валмиеру
ФК Кривбасс. Рифет Капич

Боснийский хавбек Рифет Капич официально покинул криворожский «Кривбасс» и перешел в латвийский клуб «Валмиера».

Соглашение между клубами и оформление документов состоялось в невероятно сжатые сроки, чтобы Рифет сумел попасть в заявку на матч Лиги чемпионов своей новой команды 11 июля.

Боснийский полузащитник перешел в «Кривбасс» свободным агентом осенью 2022 года и стал одним из лидеров красно-белых. На его счету – 23 матча, 6 голов и 2 ассиста.

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Рифет Капич Кривбасс Кривой Рог Валмиера трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Кривбасс
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