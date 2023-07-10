Украина. Премьер лига10 июля 2023, 18:27 | Обновлено 10 июля 2023, 19:01
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Кривбасс продаст своего лидера в Латвию
Рифет Капич продолжит карьеру в «Валмиере»
10 июля 2023, 18:27 | Обновлено 10 июля 2023, 19:01
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«Кривбасс» продаст своего ключевого полузащитника Рифета Капича в латвийскую «Валмиеру». По информации ТаТоТаке, сумма трансфера составит 500 тысяч евро.
Капич перешел в «Кривбасс» в октябре прошлого года в статусе свободного агента. 28-летний босниец провел за клуб из Кривого Рога 23 матча в УПЛ, отличившись в них 6 голами и 2 ассистами.
По итогам сезона 2022/2023 Капич был признан лучшим игроком «Кривбасса».
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