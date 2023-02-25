Рифет Капич: от изгоя Сараево до ключевого игрока Кривбасса

7 октября минувшего года «Кривбасс» объявил о подписании боснийского центрального полузащитника Рифета Капича. Контракт с игроком, перебравшимся в клуб УПЛ на правах свободного агента, был изначально рассчитан на один сезон, и в целом эта новость прогнозируемо не произвела никакого фурора на отечественном трансферном рынке – достаточно сказать, что на текущий момент на Sport.ua соответствующее уведомление о трансфере Капича в «Кривбасс», который состоялся осенью минувшего года, набрало лишь около тысячи просмотров.

Капич – это типичный ноунейм для подавляющего большинства болельщиков и специалистов, внимательно следящих за рынком УПЛ и ключевыми европейскими футбольными лигами. К своим 27 годам хавбек успел поиграть не только в родной Боснии и Герцеговине, но и в Чехии, Словении, Хорватии, Швейцарии, Молдове. С 2019 по 2021 годы Рифет даже оказался на контракте в немецком «Падерборне», который сезон-2019/20 как раз проводил в первой Бундеслиге, однако за главную команду этого клуба так и не провел ни одного поединка, сыграв до десятка матчей за дубль, а впоследствии покинув клуб свободным агентом.

«Падерборн» оказался своеобразной вершиной в карьере Капича. К ней он и шел через выступления за «Горицу», «Грассхоппер», «Шериф», но ухватиться за свой шанс боснийцу так и не удалось. Летом 2021-го Рифет вернулся в «Сараево», являющийся для него фактически родным клубом, ведь здесь он несколько лет провел еще юношей – в академии.

Впрочем, даже в «Сараево» после облома в Германии у Капича все складывалось отнюдь не столь гладко, как это наверняка представлял себе полузащитник. Нет, Рифет не угодил в глухой резерв, а наоборот, регулярно получал место в составе, и даже выходил в основе, но в какой-то момент у него все пошло наперекосяк. 2022 год стал для Капича настоящей катастрофой в профессиональном и личном плане, и во многом по этой причине хавбек сперва оказался в изгоях, а затем принял предложение от «Кривбасса»…

***

Первый «звоночек» грядущих неудач для Капича после возвращения в «Сараево» прозвучал еще осенью 2021 года. Тогда, в разгар церемонии празднования 75-летия клуба, которая проходила в местной мэрии, футболист заявил, что неизвестные пытались завладеть его престижным автомобилем Porsche Panamera. В какой-то момент план двух злоумышленников провалился, и они были вынуждены экстренно покинуть место преступления, но предварительно грабители все-таки похитили у Капича ценное имущество – наручные часы стоимостью в 120 тысяч евро.

Капичу пришлось обращаться в полицию, которая в результате следственных мероприятий вышла на двух мужчин – 1980 и 1998 годов рождения. У них были изъяты часы футболиста, а также документация на автомобиль, похитить который горе-грабителям так и не удалось.

Дело дошло до суда и в марте 2022 года футбольная общественность Боснии и Герцеговины узнала все подробности этого дела. Оказывается, что двое неизвестных выследили Капича вечером 25 октября 2021 года, предварительно проникнув в его машину, припаркованную в гараже частного дома. После того, как Рифет сел в транспортное средство с целью отправиться на торжественное мероприятие в один из местных ресторанов, злоумышленники, угрожая хавбеку пистолетом, потребовали от него денег. Следствие установило, что грабители заявили Капичу, что тот должен им 300 тысяч конвертируемых марок (национальная валюта Боснии и Герцеговины), что по нынешнему курсу эквивалентно приблизительно 153 тысячам евро. Эти деньги вымогатели хотели получить в счет якобы комиссионных, которые Рифет не выплатил им за свои прежние трансферные переходы.

«Они потребовали от него дорогие часы и автомобиль Porsche Panamera в счет уплаты долга. На следующий день потерпевший в страхе отдал ключи от машины одному из вымогателей, но тот воспользоваться незаконно добытым имуществом не сумел, так как вскоре был арестован управлением федеральной полиции в сотрудничестве с дежурным кантональным прокурором», - говорится в материалах дела.

Чтобы установить истину пришлось заслушать 10 свидетелей, эксперта по мобильным телефонам и представить более 40 вещественных доказательств. Впрочем, судя по всему, окончательная точка в этом деле пока все еще не поставлена…

***

Следующая неудача приключилась с Капичем в «Сараево» уже 23 апреля минувшего года. Тогда центрхав вышел в стартовом составе своей команды на матч чемпионата против «Тузла Сити» (0:1), но доиграть его оказался не в состоянии.

В начале второго тайма зрители стали свидетелями ужасной сцены – Капич потерял сознание, и рухнул на газон, после чего на поле экстренно выбежали медицинские работники. За мгновение до этого Рифет успел выполнить передачу на партнера по команде, а также попросил о замене, но произвести ее тренерский штаб «Сараево» не успел.

К счастью, пока медики грузили находящегося без сознания Капича в машину скорой помощи, тот пришел в себя, и болельщики «Сараево» встретили новость об этом оглушительными аплодисментами.

Klix.ba

В итоге неприятность для Капича ограничилась инцидентом на поле, а также визитом в клинический центр университета Сараево, где ему поставили капельницу и произвели необходимые медицинские процедуры, а затем отпустили домой. Уже через неделю Рифет вновь сыграл за «Сараево» в национальном чемпионате, появившись на поле на замену в начале второго тайма.

***

Точка в сотрудничестве между Капичем и «Сараево» была поставлена в августе минувшего года. 19 числа того месяца «бордовые» на своем поле принимали «Слободу» из Тузлы. Рифет в том поединке оказался на скамье запасных, но на 61-й минуте вышел на замену, а в компенсированное время получил возможность принести «Сараево» победу. Капичу было доверено исполнить пенальти, но переиграть голкипера команды-соперницы хавбек не сумел, и матч завершился ничьей 1:1, которая была крайне негативно воспринята болельщиками.

Фаны «Сараево» оказались скорыми на расправу. Сразу после финального свистка они начали скандировать оскорбления в адрес Капича, а также требования от него немедленно покинуть клуб. Хавбеку даже пришлось извиняться: «Я несу всю вину за неудачу прошлого вечера, но я хотел как лучше. Хочу извиниться перед своими товарищами по команде и болельщиками. «Сараево» будет, все остальное пройдет».

Klix.ba

Капич действительно очень болезненно пережил тот промах. После завершения матча он долго сидел на поле, словно не имея ни малейших сил подняться. Несмотря на то, что товарищи по команде и некоторые другие известные боснийские спортсмены через социальные сети выразили публичную поддержку Рифету, фанаты «Сараево» продолжили травлю хавбека, выливая в интернет множество негатива, в том числе и откровенно оскорбительные картинки с изображением футболиста.

22 августа 2022 года Капич и «Сараево» договорились о немедленном прекращении срока действия контракта, который был рассчитан до 31 мая 2023-го. Хавбек получил статус свободного агента, и свой следующий клуб обрел через полтора месяца. Им, как известно, и оказался «Кривбасс»…

***

После ряда неудач Капичу действительно посчастливилось оказаться именно в «Кривбассе». В команде из Кривого Рога хавбек неожиданно расцвел, став безоговорочно ключевой фигурой для наставника Юрия Вернидуба. До зимнего перерыва босниец сыграл 10 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых отличился 1 забитым мячом (победным в ворота «Ворсклы») и 1 результативной передачей (против «Металлиста», причем тот гол также стал единственным и победным для криворожан).

Но голевые заслуги – это вовсе не то, на чем стоит акцентировать внимание, описывая полезность Капича для нынешнего «Кривбасса». Прежде всего, боснийский хавбек помогает связывать оборонительную и атакующую фазы игры команды Вернидуба. Рифет имеет достойный показатель точности передач в УПЛ (83%), а также отличные цифры по обостряющим пасам – 7,8 в среднем за 90 минут в финальную треть поля (точность – 77%); 3,4 – в штрафную соперника (62%).

fckryvbas.com. Рифет Капич

В единоборствах Капич также показал себя очень хорошо. В среднем за матч на счету боснийца в УПЛ 12,6 дуэлей, причем в 60% случаев Рифет выходит победителем. В обороне же успешность единоборств у Капича еще более высокая – 65%, а в некоторых матчах он демонстрировал ее на космическом уровне (против «Черноморца» 2 декабря минувшего года, после которого «Кривбасс» ушел на зимнюю паузу, на счету боснийца оказалось 10 выигранных дуэлей в обороне из 11, что эквивалентно 91% для вычисления успешности действий).

Тепловая карта Капича в поединках украинской Премьер-лиги также говорит о том, что этот футболист очень важен для своей команды. Рифет закрывает практически любую позицию в центре поля – от опорной зоны до позиций правого или левого инсайда. Фактически Юрий Вернидуб в лице Капича, возможно, даже неожиданно сам для себя, получил универсала, на которого можно положиться при решении практически любой задачи и реализации подавляющего большинства тактических задумок.

Тепловая карта Капича в УПЛ-2022/23

На уровне УПЛ Капичу также есть чем похвастаться. В настоящий момент босниец входит в топ-5 текущего сезона по точности передач вразрез (50% у Рифета – это пятый показатель в лиге) и точности так называемых умных передач (67% - третий показатель в лиге). Да, по количеству этих действий балканец не входит даже в десятку лучших в УПЛ, но твердо находится уже в топ-20, причем и там, и там является первым из легионеров, пусть последних ныне в отечественном чемпионате не так и много.

Неудивительно, что руководство «Кривбасса» проявило дальновидность, и еще в конце февраля согласовало и подписало с Капичем договор о продлении срока контракта до конца следующего сезона. Конечно, никто не может гарантировать, что летом по Рифету криворожане обязательно получат выгодное с финансовой точки зрения предложение от другого клуба, что позволит «Кривбассу» заработать живые деньги, однако для построения команды на ближайшие пару лет босниец будет чрезвычайно полезен. Уже сейчас он является одним из безоговорочно ключевых исполнителей, составляющих «скелет» этой команды.

Важно и то, что кейс с Капичем доказывает: успешным может оказаться даже «бесплатный трансфер», а качественным игроком – даже тот, кто по какой-то причине стал изгоем на прежнем месте. И в этом обстоятельстве нынешняя ситуация в УПЛ, когда у клубов нет больших денег на подписание новичков, дает шанс проявить себя действительно талантливым селекционерам, а не тем, кто привык спускать вагонами хозяйские деньги, довольствуясь одним попаданием «в яблочко» на 20-30 случаев просеивания откровенной «шелухи»…