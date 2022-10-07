ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал боснийского полузащитника

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании боснийского полузащитника Рифета Капича. 27-летний игрок подписал контракт на один сезон.

Капич действует на позиции центрального полузащитника, а также может сыграть на правом фланге.

Ранее игрок выступал за «Сараево», «Падерборн», «Шериф», «Грассхоппер», «Горицу» и другие команды. Минувший сезон провел в «Сараево», отыграл 23 матча и забил 1 гол.