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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 13:17 | Обновлено 07 октября 2022, 13:32
333
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал боснийского полузащитника

Рифет Капич решился перебраться в Украину

07 октября 2022, 13:17 | Обновлено 07 октября 2022, 13:32
333
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал боснийского полузащитника
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании боснийского полузащитника Рифета Капича. 27-летний игрок подписал контракт на один сезон.

Капич действует на позиции центрального полузащитника, а также может сыграть на правом фланге.

Ранее игрок выступал за «Сараево», «Падерборн», «Шериф», «Грассхоппер», «Горицу» и другие команды. Минувший сезон провел в «Сараево», отыграл 23 матча и забил 1 гол.

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Источник ФК Кривбасс
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