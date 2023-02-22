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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с ключевым боснийским полузащитником
Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 10:35 |
164
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с ключевым боснийским полузащитником

Рифет Капич продлил соглашение с украинским клубом до лета 2024 года

22 февраля 2023, 10:35 |
164
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с ключевым боснийским полузащитником
ФК Кривбасс. Рифет Капич (слева)

Украинский футбольный клуб «Кривбасс» официально объявил о продлении контракта с 27-летним боснийским полузащитником Рифетом Капичем.

Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Хавбек стал игроком «Кривбасса» в октябре 2022 года. За это время он провел 10 матчей в УПЛ, отметился 1 голом и 1 ассистом.

«Восьмерка красно-белых за короткий промежуток времени стал одним из лидеров команды. Поздравляем Рифета с подписанием нового контракта и желаем дальнейшего прогресса», – отметила пресс-служба «Кривбасса».

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Рифет Капич Кривбасс Кривой Рог продление контракта
Источник ФК Кривбасс
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