ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с ключевым боснийским полузащитником

Украинский футбольный клуб «Кривбасс» официально объявил о продлении контракта с 27-летним боснийским полузащитником Рифетом Капичем.

Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Хавбек стал игроком «Кривбасса» в октябре 2022 года. За это время он провел 10 матчей в УПЛ, отметился 1 голом и 1 ассистом.

«Восьмерка красно-белых за короткий промежуток времени стал одним из лидеров команды. Поздравляем Рифета с подписанием нового контракта и желаем дальнейшего прогресса», – отметила пресс-служба «Кривбасса».