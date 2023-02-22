Украина. Премьер лига22 февраля 2023, 10:35 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с ключевым боснийским полузащитником
Рифет Капич продлил соглашение с украинским клубом до лета 2024 года
22 февраля 2023, 10:35 |
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Украинский футбольный клуб «Кривбасс» официально объявил о продлении контракта с 27-летним боснийским полузащитником Рифетом Капичем.
Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.
Хавбек стал игроком «Кривбасса» в октябре 2022 года. За это время он провел 10 матчей в УПЛ, отметился 1 голом и 1 ассистом.
«Восьмерка красно-белых за короткий промежуток времени стал одним из лидеров команды. Поздравляем Рифета с подписанием нового контракта и желаем дальнейшего прогресса», – отметила пресс-служба «Кривбасса».
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