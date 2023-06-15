Металлист 1925 попрощался с двумя футболистами
Виталий Пономарь и Михаил Шершень покинули клуб
«Металлист 1925» сообщил о завершении сотрудничества с нападающим Виталием Пономарем и защитником Михаилом Шершнем.
33-летний форвард Виталий Пономарь стал игроком харьковской команды в январе 2021 года. С тех пор появлялся на поле в двенадцати поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
28-летний защитник Михаил Шершень стал игроком «Металлиста 1925» в июле 2019 года. За четыре сезона провел 88 матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами.
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