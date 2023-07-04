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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 21:06 |
3299
2

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера

Роман Мысак присоединился к днепровской команде

04 июля 2023, 21:06 |
3299
2
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
Роман Мысак

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» официально объявил о подписании 31-летнего украинского голкипера Романа Мысака.

Контракт с вратарем рассчитан на 1 год. Мысак будет выступать под 21-м номером.

Последним клубом Романа был армянский «Алашкерт», за который он сыграл всего 3 матча.

Статистика Мысака: УПЛ – 70 матчей (108 пропустил), Первая лига – 74 (-55), Вторая лига – 18 (-34), первенство U-21 – 49 (-53), Кубок Украины – 8 (-11), высшее лига Армении – 3(-2), молодежное первенство Дании – 2(-3).

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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romanchik.8409
Ну,что можно сказать подписания Днепра минус 1 просто шикарно..Под лигу чемпионов,явно 
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