ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» официально объявил о подписании 31-летнего украинского голкипера Романа Мысака.

Контракт с вратарем рассчитан на 1 год. Мысак будет выступать под 21-м номером.

Последним клубом Романа был армянский «Алашкерт», за который он сыграл всего 3 матча.

Статистика Мысака: УПЛ – 70 матчей (108 пропустил), Первая лига – 74 (-55), Вторая лига – 18 (-34), первенство U-21 – 49 (-53), Кубок Украины – 8 (-11), высшее лига Армении – 3(-2), молодежное первенство Дании – 2(-3).