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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 21:39 | Обновлено 03 июля 2023, 21:54
1329
1

ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шевченко и Евгений Паст стали игроками Вереса

Защитник и голкипер подписали контракты с клубом из Ровно на один год

03 июля 2023, 21:39 | Обновлено 03 июля 2023, 21:54
1329
1
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шевченко и Евгений Паст стали игроками Вереса
ФК Верес. Евгений Шевченко и Евгений Паст

Защитник Евгений Шевченко и голкипер Евгений Паст стали футболистами клуба «Верес». Контракты игроков с клубом из Ровно рассчитаны на год.

Евгений Шевченко родился 2 декабря 1995 в Броварах Киевской области. Рост – 175 см. Вес – 68 кг. Левый защитник. Воспитанник столичного Олимпийского колледжа имени Ивана Пиддубного. Предыдущие клубы: Металлург (Донецк), Оболонь (Киев), Полесье (Житомир), ВПК-Агро (Вишневое), Эпицентр (Каменец-Подольский). В чемпионате Первой лиги 2022/23 провел за Эпицентр 22 матча, забил 1 гол.

Евгений Паст родился 16 марта 1988 года в Одессе. Рост – 187 см. Вес – 82 кг. Вратарь. Воспитанник СДЮШОР Черноморец. Предыдущие клубы: Черноморец (Одесса), Звезда (Кропивницкий), Десна (Чернигов), Днепр-1. В чемпионате УПЛ 2022/23 сыграл 9 матчей за Черноморец.

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Верес Ровно Евгений Паст Евгений Шевченко трансферы УПЛ трансферы Эпицентр Каменец-Подольский Черноморец Одесса
Источник ФК Верес
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