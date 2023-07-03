ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шевченко и Евгений Паст стали игроками Вереса

Защитник Евгений Шевченко и голкипер Евгений Паст стали футболистами клуба «Верес». Контракты игроков с клубом из Ровно рассчитаны на год.

Евгений Шевченко родился 2 декабря 1995 в Броварах Киевской области. Рост – 175 см. Вес – 68 кг. Левый защитник. Воспитанник столичного Олимпийского колледжа имени Ивана Пиддубного. Предыдущие клубы: Металлург (Донецк), Оболонь (Киев), Полесье (Житомир), ВПК-Агро (Вишневое), Эпицентр (Каменец-Подольский). В чемпионате Первой лиги 2022/23 провел за Эпицентр 22 матча, забил 1 гол.

Евгений Паст родился 16 марта 1988 года в Одессе. Рост – 187 см. Вес – 82 кг. Вратарь. Воспитанник СДЮШОР Черноморец. Предыдущие клубы: Черноморец (Одесса), Звезда (Кропивницкий), Десна (Чернигов), Днепр-1. В чемпионате УПЛ 2022/23 сыграл 9 матчей за Черноморец.