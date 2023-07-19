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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 22:37 | Обновлено 19 июля 2023, 22:46
544
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера стал игроком Александрии

Родион Плакса подписал контракт с клубом УПЛ до лета 2026 года

19 июля 2023, 22:37 | Обновлено 19 июля 2023, 22:46
544
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера стал игроком Александрии
ФК Александрия. Родион Плакса

Клуб УПЛ «Александрия» официально подписал полузащитника Родиона Плаксу.

Договор хавбека с клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Родион Плакса является воспитанником донецкого «Шахтера». Выступал за клубы «Мариуполь» и «Черноморец».

Полузащитник дебютировал в Украинской Премьер-лиге 30 октября 2020 года за «Мариуполь» в проигранном (1:4) выездном поединке 8-го тура против донецкого «Шахтера».

Всего в УПЛ провел 13 матчей (5 игр за «Мариуполь», 8 поединков за «Черноморец»), отметился одной голевой передачей.

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Родион Плакса Шахтер Донецк Мариуполь Александрия трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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