Команда Максимова подписала бывших игроков Полесья и Металлиста 1925

Как стало известно Sport.ua, клуб из Житомирской области уже подписал контракты с четырьмя экс-игроками «Полесья» — 31-летним защитником Андреем Власюком, 28-летним вингером Ильей Чередниченко и его 24-летним коллегой по амплуа Максимом Андрущенко, а также 21-летним полузащитником Даниилом Волынцом.

Свои отношения со «Звягелем» узаконил и 23-летний хавбек Денис Ндукве, который в прошлом сезоне выступал за «Чайку», а до этого поиграл в Первой лиге за «Металлист 1925» и «Краматорск».

Кроме того, подпись под новым годичным контрактом поставил защитник и капитан команды Денис Червинский.

В то же время с рядом исполнителей разорваны соглашения. Команду покинули Антоний Эмере (продолжит карьеру в «Чайке»), Владислав Павленко (будет играть в чемпионате Сумской области), Ярослав Ващенко, Вадим Гупаленко, Тарас Завадович и Андрей Юрченко. Еще раньше по истечении контрактов ушли Максим Аверьянов (готовится к сезону со «Скалой 1911»), Юрий Бамболя, Владимир Гончаров и Назар Мигаль.

«Звягель» по итогам минувшего сезона занял пятое место во Второй лиге. В июне главным тренером команды был назначен экс-наставник «Оболони», «Кривбасса», донецкого «Металлурга» и «Ворсклы» Юрий Максимов.