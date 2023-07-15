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Украина. Вторая лига
15 июля 2023, 11:51 |
413
0

Команда Максимова подписала бывших игроков Полесья и Металлиста 1925

Обновленный «Звягель» продолжает работу над усилением

15 июля 2023, 11:51 |
413
0
Команда Максимова подписала бывших игроков Полесья и Металлиста 1925
ФК Краматорск. Денис Ндукве

Как стало известно Sport.ua, клуб из Житомирской области уже подписал контракты с четырьмя экс-игроками «Полесья» — 31-летним защитником Андреем Власюком, 28-летним вингером Ильей Чередниченко и его 24-летним коллегой по амплуа Максимом Андрущенко, а также 21-летним полузащитником Даниилом Волынцом.

Свои отношения со «Звягелем» узаконил и 23-летний хавбек Денис Ндукве, который в прошлом сезоне выступал за «Чайку», а до этого поиграл в Первой лиге за «Металлист 1925» и «Краматорск».

Кроме того, подпись под новым годичным контрактом поставил защитник и капитан команды Денис Червинский.

В то же время с рядом исполнителей разорваны соглашения. Команду покинули Антоний Эмере (продолжит карьеру в «Чайке»), Владислав Павленко (будет играть в чемпионате Сумской области), Ярослав Ващенко, Вадим Гупаленко, Тарас Завадович и Андрей Юрченко. Еще раньше по истечении контрактов ушли Максим Аверьянов (готовится к сезону со «Скалой 1911»), Юрий Бамболя, Владимир Гончаров и Назар Мигаль.

«Звягель» по итогам минувшего сезона занял пятое место во Второй лиге. В июне главным тренером команды был назначен экс-наставник «Оболони», «Кривбасса», донецкого «Металлурга» и «Ворсклы» Юрий Максимов.

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Звягель Вторая лига Украины инсайд Денис Ндукве Максим Андрущенко Даниил Волынец
Источник Sport.ua
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