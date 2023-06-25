ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника киевского Динамо

Правый защитник киевского «Динамо» Никита Кравченко присоединился к футбольному клубу «Полесье» на правах аренды.

26-летний футболист будет выступать за «волков» в сезоне 2023/2024. По завершению срока аренды «Полесье» имеет право на выкуп футболиста у столичного клуба.

Кравченко выступал за киевское «Динамо», СК «Днепр-1» и ковалевский «Колос». Имеет опыт выступлений в Украинской Премьер-Лиге, еврокубках и выступления за национальную сборную Украины U-20.

В прошлом сезоне сыграл 17 матчей в составе «Колоса» и «Динамо» во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Ранее игроком «Полесья» стал Артем Шабанов.