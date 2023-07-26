ОФИЦИАЛЬНО. Денис Олейник перешел в ЛНЗ
36-летний хавбек будет выступать за черкасский клуб под 16-м номером
Черкасский ЛНЗ объявил о подписании 36-летнего украинского полузащитника Дениса Олейника.
Срок соглашения, заключенного сторонами, не разглашается. Олейник выбрал футболку с номером 16.
Предыдущий сезон Олейник провел в «Ворскле», за которую сыграл 25 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Его контракт с полтавчанами истек 30 июня.
Олейник является воспитанником киевского «Динамо», также выступал за «Нафтовик», «Арсенал» Киев, «Металлист», «Днепр», «Десну», «Гелиос», нидерландский «Витесс», немецкий «Дармштадт» и финский «Сейняйоки». Провел 12 матчей за сборную Украины.
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