ОФИЦИАЛЬНО. Денис Олейник перешел в ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ объявил о подписании 36-летнего украинского полузащитника Дениса Олейника.

Срок соглашения, заключенного сторонами, не разглашается. Олейник выбрал футболку с номером 16.

Предыдущий сезон Олейник провел в «Ворскле», за которую сыграл 25 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Его контракт с полтавчанами истек 30 июня.

Олейник является воспитанником киевского «Динамо», также выступал за «Нафтовик», «Арсенал» Киев, «Металлист», «Днепр», «Десну», «Гелиос», нидерландский «Витесс», немецкий «Дармштадт» и финский «Сейняйоки». Провел 12 матчей за сборную Украины.