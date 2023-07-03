Минай попрощался с тремя футболистами

ФК «Минай» сообщил об окончании сотрудничества с тремя футболистами. Это Игорь Гончар, Герман Пеньков и Олег Горин.

Защитник Игорь Гончар присоединился к закарпатской команде еще летом 2021 года. За это время он провел в составе «Миная» 46 матчей в УПЛ и отдал 3 результативных передачи. Именно Гончар сейчас является лидером по количеству сыгранных матчей за «Минай» в высшей лиге.

Так же летом 2021-го состав минайцев пополнил Герман Пеньков. На счету голкипера 5 матчей в составе закарпатской команды.

Защитник Олег Горин в период с 2021-го по 2023 год сыграл в 34 матчах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Вчера «Минай» и «Металлист» разошлись миром в спарринге в Ужгороде.