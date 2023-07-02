Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига02 июля 2023, 20:23 | Обновлено 02 июля 2023, 20:37
304
0
Минай и Металлист разошлись миром в спарринге в Ужгороде
На гол Синчука в 1-м тайме точным ударом после перерыва ответил Даниил Голуб
02 июля 2023, 20:23 | Обновлено 02 июля 2023, 20:37
304
0
Клубы «Минай» и «Металлист» Харьков вничью завершили контрольный матч на летних сборах в Закарпатье (1:1).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В спарринге, который прошел на стадионе Автомобилист в Ужгороде, команды обменялись забитыми мячами.
На гол Геннадия Синчука в першом тайме – точным ударом после перерыва ответил Даниил Голуб.
Товарищеский матч
2 июля, 17:00, Ужгород, стадион Автомобилист
Минай – Металлист Харьков – 1:1
Голы: Голуб, 48 – Синчук, 27
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июля 2023, 19:09 3
Алексей Шевченко продолжит карьеру в одесском «Чорноморце»
Бокс | 02 июля 2023, 12:34 2
23-летний американец впервые не смог нокаутировать соперника
Футбол | 01.07.2023, 22:46
Футбол | 02.07.2023, 13:57
Бокс | 01.07.2023, 23:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.07.2023, 10:59 10
01.07.2023, 12:19 35
Бокс
01.07.2023, 04:30 6
01.07.2023, 21:03 11
02.07.2023, 12:26 43
30.06.2023, 22:28 1
30.06.2023, 17:25 3