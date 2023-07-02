Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай и Металлист разошлись миром в спарринге в Ужгороде
Товарищеские матчи
Минай
02.07.2023 17:00 – FT 1 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 20:23 | Обновлено 02 июля 2023, 20:37
304
0

Минай и Металлист разошлись миром в спарринге в Ужгороде

На гол Синчука в 1-м тайме точным ударом после перерыва ответил Даниил Голуб

02 июля 2023, 20:23 | Обновлено 02 июля 2023, 20:37
304
0
Минай и Металлист разошлись миром в спарринге в Ужгороде
ФК Минай

Клубы «Минай» и «Металлист» Харьков вничью завершили контрольный матч на летних сборах в Закарпатье (1:1).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В спарринге, который прошел на стадионе Автомобилист в Ужгороде, команды обменялись забитыми мячами.

На гол Геннадия Синчука в першом тайме – точным ударом после перерыва ответил Даниил Голуб.

Товарищеский матч

2 июля, 17:00, Ужгород, стадион Автомобилист

Минай – Металлист Харьков – 1:1

Голы: Голуб, 48 – Синчук, 27

По теме:
Днепр-1 – Хуст – 4:1. Супергол Горбунова. Видео голов и обзор матча
Ворскла в контрольном матче сумела выиграть у Полтавы, уступая 0:2
Снова без Довбика. Днепр-1 уверенно обыграл Хуст в Ужгороде
товарищеские матчи Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Минай контрольные матчи УПЛ Минай - Металлист Геннадий Синчук Даниил Голуб
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером
Футбол | 01 июля 2023, 19:09 3
ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером
ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером

Алексей Шевченко продолжит карьеру в одесском «Чорноморце»

ВИДЕО. Супертяж Джаред Андерсон прервал серию досрочных побед
Бокс | 02 июля 2023, 12:34 2
ВИДЕО. Супертяж Джаред Андерсон прервал серию досрочных побед
ВИДЕО. Супертяж Джаред Андерсон прервал серию досрочных побед

23-летний американец впервые не смог нокаутировать соперника

Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Футбол | 01.07.2023, 22:46
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером
Футбол | 02.07.2023, 13:57
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с легионером
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Бокс | 01.07.2023, 23:20
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
02.07.2023, 10:59 10
Футбол
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 35
Футбол
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
01.07.2023, 14:42
Бокс
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
01.07.2023, 04:30 6
Теннис
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
01.07.2023, 21:03 11
Бокс
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
02.07.2023, 12:26 43
Футбол
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
30.06.2023, 22:28 1
Футбол
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
30.06.2023, 17:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем