Минай и Металлист разошлись миром в спарринге в Ужгороде

Клубы «Минай» и «Металлист» Харьков вничью завершили контрольный матч на летних сборах в Закарпатье (1:1).

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В спарринге, который прошел на стадионе Автомобилист в Ужгороде, команды обменялись забитыми мячами.

На гол Геннадия Синчука в першом тайме – точным ударом после перерыва ответил Даниил Голуб.

Товарищеский матч

2 июля, 17:00, Ужгород, стадион Автомобилист

Минай – Металлист Харьков – 1:1

Голы: Голуб, 48 – Синчук, 27