Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига02 июля 2023, 17:15 | Обновлено 02 июля 2023, 17:52
341
0
Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
02 июля 2023, 17:15 | Обновлено 02 июля 2023, 17:52
341
0
Клубы «Минай» и «Металлист» Харьков проводят контрольный матч на летних сборах в Закарпатье.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – 2 июля в 17:00 по Киеву, на стадионе Автомобилист в Ужгороде.
Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2023, 13:57 0
Зиги Бадибанга останется в клубе
Другие виды | 02 июля 2023, 06:30 5
Александр Хижняк завоевал золото, а женская пляжная сборная – серебро
Бокс | 02.07.2023, 12:34
Футбол | 02.07.2023, 01:53
Футбол | 01.07.2023, 19:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.06.2023, 22:28 1
01.07.2023, 14:41 1
Другие виды
01.07.2023, 20:16 11
01.07.2023, 21:03 11
Бокс
02.07.2023, 12:26 39
01.07.2023, 22:46 5