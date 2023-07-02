Клубы «Минай» и «Металлист» Харьков проводят контрольный матч на летних сборах в Закарпатье.

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Начало матча – 2 июля в 17:00 по Киеву, на стадионе Автомобилист в Ужгороде.

Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы