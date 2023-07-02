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Товарищеские матчи
Минай
02.07.2023 17:00 – 55 1 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 17:15 | Обновлено 02 июля 2023, 17:52
341
0

Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

02 июля 2023, 17:15 | Обновлено 02 июля 2023, 17:52
341
0
Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

Клубы «Минай» и «Металлист» Харьков проводят контрольный матч на летних сборах в Закарпатье.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – 2 июля в 17:00 по Киеву, на стадионе Автомобилист в Ужгороде.

Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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