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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 21:00 | Обновлено 29 мая 2023, 21:26
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3

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало голкипера сборной Нигерии U-20

Вратарь Чиджоке Аниагбосо подписал контракт на пять лет

29 мая 2023, 21:00 | Обновлено 29 мая 2023, 21:26
1150
3
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало голкипера сборной Нигерии U-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиджоке Аниагбосо

Житомирское «Полесье» заключило 5-летнее соглашение с вратарем сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо.

19-летний голкипер – бронзовый призер Кубка африканских наций 2023 U-20. Вратарь провел все 6 поединков на турнире в основном составе.

Вратарь имеет опыт вызовов в сборную Нигерии. Сейчас он представляет свою страну на чемпионате мира U-20 в Аргентине.

Аниагбосо присоединится к житомирской команде во время подготовки к сезону 2023/24.

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Источник ФК Полесье
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Gargantua
а я думал они Бойко подпишут
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