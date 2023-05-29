ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало голкипера сборной Нигерии U-20

Житомирское «Полесье» заключило 5-летнее соглашение с вратарем сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо.

19-летний голкипер – бронзовый призер Кубка африканских наций 2023 U-20. Вратарь провел все 6 поединков на турнире в основном составе.

Вратарь имеет опыт вызовов в сборную Нигерии. Сейчас он представляет свою страну на чемпионате мира U-20 в Аргентине.

Аниагбосо присоединится к житомирской команде во время подготовки к сезону 2023/24.