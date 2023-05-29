Украина. Премьер лига29 мая 2023, 21:00 | Обновлено 29 мая 2023, 21:26
1150
3
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало голкипера сборной Нигерии U-20
Вратарь Чиджоке Аниагбосо подписал контракт на пять лет
29 мая 2023, 21:00 | Обновлено 29 мая 2023, 21:26
1150
3
Житомирское «Полесье» заключило 5-летнее соглашение с вратарем сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо.
19-летний голкипер – бронзовый призер Кубка африканских наций 2023 U-20. Вратарь провел все 6 поединков на турнире в основном составе.
Вратарь имеет опыт вызовов в сборную Нигерии. Сейчас он представляет свою страну на чемпионате мира U-20 в Аргентине.
Аниагбосо присоединится к житомирской команде во время подготовки к сезону 2023/24.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 мая 2023, 05:30 30
Донецкая команда будет стартовать в главном еврокубковом клубном турнире сразу с группового этапа
Футбол | 29 мая 2023, 20:01 1
«Шеффилд Уэнсдей» вырвал победу у «Барнсли» на 120+3-й минуте
Другие виды | 28.05.2023, 23:05
Теннис | 29.05.2023, 13:38
Футбол | 29.05.2023, 07:30
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
а я думал они Бойко подпишут
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2023, 14:40 19
28.05.2023, 18:32 8
28.05.2023, 13:20 47
28.05.2023, 22:35 4
27.05.2023, 19:52 12
28.05.2023, 22:16 22
27.05.2023, 22:40
28.05.2023, 17:54 6