Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере

Житомирский футбольный клуб «Полесье» подписал 26-летнего украинского защитника Сергея Чоботенко из «Колоса».

Об этом сообщает Dynamomania. Детали контракта неизвестны.

В текущем сезоне Чоботенко провел 24 матча за «Колос», в которых отличился двумя голами. В свое время Сергей находился в системе киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», где играл за юношеские и молодежные команды. Однако дебютировать в первых командах именитых клубов Украины так и не получилось.

В сезоне 2023/24 «Полесье» будет играть в УПЛ. В текущей кампании житомиряне досрочно гарантировали себе 1-е или 2-е место по итогам Первой лиги. «Полесье» впервые в истории выступит в высшем дивизионе Украины.