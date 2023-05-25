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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 02:15 |
363
0

Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере

Сергей Чоботенко перейдет в клуб из Житомира

25 мая 2023, 02:15 |
363
0
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
ФК Колос. Сергей Чоботенко

Житомирский футбольный клуб «Полесье» подписал 26-летнего украинского защитника Сергея Чоботенко из «Колоса».

Об этом сообщает Dynamomania. Детали контракта неизвестны.

В текущем сезоне Чоботенко провел 24 матча за «Колос», в которых отличился двумя голами. В свое время Сергей находился в системе киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», где играл за юношеские и молодежные команды. Однако дебютировать в первых командах именитых клубов Украины так и не получилось.

В сезоне 2023/24 «Полесье» будет играть в УПЛ. В текущей кампании житомиряне досрочно гарантировали себе 1-е или 2-е место по итогам Первой лиги. «Полесье» впервые в истории выступит в высшем дивизионе Украины.

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Полесье Житомир Динамо Киев Шахтер Донецк Колос Ковалевка Сергей Чоботенко трансферы трансферы УПЛ
Источник Динамомания
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