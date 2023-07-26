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Украина. Премьер лига
26 июля 2023, 20:17 | Обновлено 26 июля 2023, 20:21
4561
4

ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании Яцыка, Боля и Джордана

Луганский клуб усилился четырьмя футболистами

26 июля 2023, 20:17 | Обновлено 26 июля 2023, 20:21
4561
4
ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании Яцыка, Боля и Джордана
ФК Заря. Андерсон Джордан

Луганский футбольный клуб «Заря» официально объявил о подписании Александра Яцыка, Антона Боля и Андерсона Джордана.

Яцык и Боль ушли из киевского «Динамо». Аренда или полноценный трансфер не сообщается. Однако ранее была информация, что игроки будут арендованы у «бело-синих» на 1 сезон.

Андерсон Джордан – 24-летний бразильский центральный защитник. В прошлом сезоне выступал за ФК «Вила Нова» (3 игры). В свое время Джордан также поиграл и в других командах бразильской серии Б: «Ботафого» (26 матчей), «Томбенсе» (5 игр), и в клубах Серии А: «Сеара» (2 поединка) и «Шапекоэнсе» (15 матчей, 1 передача).

Ранее также стало известно о том, что «Заря» арендовала у «Динамо» Викентия Волошина.

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Александр Яцык Антон Боль Андерсон Джордан Викентий Волошин Заря Луганск Динамо Киев аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Вила Нова
Источник ФК Заря Луганск
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Дані Рохас
Та ти шо, легионеры, ничёси, жаль не в ЛЧ Заря в этом году
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0
Біг О
Схоже Зоря знову буде вище дк в турнірній таблиці) 
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0
Олег Заворотный
Ви дохєра пам'ятаєте гарних цз з Бразилії? Тьягу Сілва, Алдаїр і все мабуть
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0
Barsa
Підсилення ніяке 
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0
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