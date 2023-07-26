ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании Яцыка, Боля и Джордана

Луганский футбольный клуб «Заря» официально объявил о подписании Александра Яцыка, Антона Боля и Андерсона Джордана.

Яцык и Боль ушли из киевского «Динамо». Аренда или полноценный трансфер не сообщается. Однако ранее была информация, что игроки будут арендованы у «бело-синих» на 1 сезон.

Андерсон Джордан – 24-летний бразильский центральный защитник. В прошлом сезоне выступал за ФК «Вила Нова» (3 игры). В свое время Джордан также поиграл и в других командах бразильской серии Б: «Ботафого» (26 матчей), «Томбенсе» (5 игр), и в клубах Серии А: «Сеара» (2 поединка) и «Шапекоэнсе» (15 матчей, 1 передача).

Ранее также стало известно о том, что «Заря» арендовала у «Динамо» Викентия Волошина.